手腳異狀恐是癌症警訊 醫：這5徵兆別輕忽

夜間深層骨痛、無法緩解，可能是癌細胞侵犯骨頭或神經所致。示意圖。（資料照）

首次上稿 05-25 23:19

更新時間 05-26 06:38

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕你注意過自己手腳的變化嗎？手腳常被視為離身體中樞最遠的地方，卻可能是癌症最早發出警訊的「前哨站」。胸腔暨重症專科醫師醫師黃軒指出，許多癌症在發現前，早已悄悄在四肢留下蛛絲馬跡，若能及早察覺，可能多爭取一段關鍵治療期。

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黃軒昨在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，乳癌、肺癌、腎癌、前列腺癌等腫瘤，常見骨骼轉移，尤其是四肢骨頭。一旦病灶擴及骨質、血管或神經，就會出現各種異常變化。他整理出5大手腳徵兆，呼籲民眾若發現異狀持續兩週以上，務必儘速就醫檢查。

手腳出現堅硬又固定的腫塊

骨骼是癌細胞偏好的轉移處之一，尤其乳癌患者骨轉移率可達65%至75%。黃軒指出，若發現手腳某處出現質地如石頭般堅硬、表面不平、邊界模糊、無法推動的腫塊，且短時間內快速變大，應高度警覺可能為惡性腫瘤轉移。建議盡快安排X光、MRI或骨掃描進一步評估。

手腳指出現杵狀指或杵狀趾

手指或腳趾末端變得鼓脹、指甲隆起像拱橋，可能是「杵狀指／杵狀趾」，與末梢長期缺氧有關。黃軒表示，這種現象多見於肺癌與慢性肺部疾病，也可能合併出現肥大性肺性骨關節病（HPOA）。雖不一定會痛，但卻是肺部病變的重要外觀徵兆。

手腳出現持續性或夜間加劇的疼痛

若手腳某處出現深層、難以定位的疼痛，且在休息時仍無法緩解，尤其夜間更劇，應考慮癌細胞可能已侵入骨皮質或神經組織。黃軒提醒，像肺尖腫瘤壓迫臂叢神經就會導致單側上肢劇痛，若合併夜間盜汗、體重減輕等系統性症狀，務必儘快檢查。

手腳出現莫名靜脈血栓

癌症患者常處於高凝狀態，容易引發靜脈血栓栓塞（VTE），且其合併死亡風險可增加2.8至14.7倍。黃軒指出，若出現單側小腿或手臂突然腫脹、發熱或劇痛，就應懷疑是否為血栓徵兆，應立即就醫並接受都卜勒超音波檢查，以免延誤處置。

手腳活動受限或反覆骨折

若四肢突然無力、舉不起來，或在輕微碰撞下就骨折，可能是骨質遭腫瘤侵蝕所致的「病理性骨折」。黃軒提醒，這類骨折常是患者首次被診斷出晚期癌症的契機，因其復原慢、影響大，建議若有反覆骨折或不明骨痛，應盡早接受相關檢查。

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