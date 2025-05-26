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健康網》薏仁湯改善抽筋？ 中醫師揭「去濕」關鍵

2025/05/26 11:45

薏仁蛋白質與脂質含量比起其他穀物更高，亦含有鉀、鎂、磷等礦物質及維生素B群、C、E和多種胺基酸，具高營養價值。（圖取自林本庭臉書）

薏仁蛋白質與脂質含量比起其他穀物更高，亦含有鉀、鎂、磷等礦物質及維生素B群、C、E和多種胺基酸，具高營養價值。（圖取自林本庭臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣潮濕或飲食生冷，當心濕氣上身引起抽筋。中醫師林本庭於臉書專頁指出，抽筋與體內濕氣過重可能相關，建議適量飲用薏仁湯，有助緩解因濕氣引起的肌肉緊繃與關節不適。不過他也提醒，薏仁性質偏寒，不宜天天飲用，建議1週以2次為限。

林本庭解釋，濕氣分為「內濕」與「外濕」，內濕多由飲食習慣導致，如常喝冰水、吃生冷食物；外濕則來自潮濕天氣等環境因素。一旦體內濕氣累積，脾臟的運化水分功能就會下降，進而造成肌肉僵硬、關節腫痛，甚至可能輕微彎腰、搬東西就閃到腰。此時，可喝薏仁湯，適量攝取即可。

林本庭表示，抽筋與體內濕氣過重可能相關，建議適量飲用薏仁湯，有助緩解因濕氣引起的肌肉緊繃，不過得注意要適量；圖為情境照。（圖取自freepik）

林本庭表示，抽筋與體內濕氣過重可能相關，建議適量飲用薏仁湯，有助緩解因濕氣引起的肌肉緊繃，不過得注意要適量；圖為情境照。（圖取自freepik）

對於薏仁，農業部根據食品營養資料庫指出，每100公克精白薏仁含有378大卡熱量、66.2公克碳水化合物及14.1公克蛋白質，蛋白質與脂質含量較其他穀物更高，亦含有鉀、鎂、磷等礦物質，與維生素B群、C、E，以及多種胺基酸，具高營養價值。

不過，若想攝取更完整營養，專家建議可選擇「紅薏仁」。紅薏仁屬於保留麩皮的全穀薏仁，富含膳食纖維、不飽和脂肪酸、植化素與維生素B、E等營養素，其營養價值比起去除麩皮的白薏仁更豐富。

另外，台大食品科學研究所教授江文章指出，薏仁（薏苡）除可幫助改善濕氣問題外，亦具多重保健功效，包括美白除斑、免疫調節、改善過敏體質，還能協助調節血脂、血糖，以及促進腸胃與荷爾蒙平衡等功能，是兼具營養與機能性的健康食材。

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