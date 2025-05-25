健康網》百香果怎麼吃最對味？ 農糧署曝階段賞味：還能DIY冰磚

農糧署表示，百香果屬於後熟水果，剛買回來表皮光滑、紅中帶橘，這時候果肉偏酸，喜歡酸味可盡早享用；若喜歡味道較甜再放5-7天，味道更香甜濃郁；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕百香果酸甜多汁、香氣四溢，一年四季都有生產，盛產期為7-9月。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」發文表示，百香果屬於後熟水果，剛買回來表皮光滑、紅中帶橘，這時候果肉偏酸，喜歡酸味可盡早享用；若喜歡味道較甜再放5-7天，味道更香甜濃郁。買太多吃不完也可DIY製成冰磚，自製百香果多多、咖啡。

農糧署提到，室溫下放置2天後果肉嚐起來微酸，放置2~4天酸度會隨著時間消退，果肉轉甜，喜歡香甜濃郁可放置5-7天，果皮皺褶加深、蒂頭乾枯時，酸度降低味道較甜、脫水後香氣變的更香濃。但若放置過久產生黴菌和果肉發酵的狀況，就不適合再食用了。

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百香果酸度變化與自製料理。（圖擷取自農糧署臉書）

農糧署分享，一次買太多可DIY製成冰磚，可加進咖啡或養樂多裡。

冰磚DIY:果肉取出，放入製冰盒冷凍，食用時再退冰。

百香果咖啡：香果冰磚+咖啡+蜂蜜。

百香果多多：百香果冰磚+水+多多。

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