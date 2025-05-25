自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》百香果怎麼吃最對味？ 農糧署曝階段賞味：還能DIY冰磚

2025/05/25 06:30

農糧署表示，百香果屬於後熟水果，剛買回來表皮光滑、紅中帶橘，這時候果肉偏酸，喜歡酸味可盡早享用；若喜歡味道較甜再放5-7天，味道更香甜濃郁；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署表示，百香果屬於後熟水果，剛買回來表皮光滑、紅中帶橘，這時候果肉偏酸，喜歡酸味可盡早享用；若喜歡味道較甜再放5-7天，味道更香甜濃郁；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕百香果酸甜多汁、香氣四溢，一年四季都有生產，盛產期為7-9月。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」發文表示，百香果屬於後熟水果，剛買回來表皮光滑、紅中帶橘，這時候果肉偏酸，喜歡酸味可盡早享用；若喜歡味道較甜再放5-7天，味道更香甜濃郁。買太多吃不完也可DIY製成冰磚，自製百香果多多、咖啡。

農糧署提到，室溫下放置2天後果肉嚐起來微酸，放置2~4天酸度會隨著時間消退，果肉轉甜，喜歡香甜濃郁可放置5-7天，果皮皺褶加深、蒂頭乾枯時，酸度降低味道較甜、脫水後香氣變的更香濃。但若放置過久產生黴菌和果肉發酵的狀況，就不適合再食用了。

百香果酸度變化與自製料理。（圖擷取自農糧署臉書）

百香果酸度變化與自製料理。（圖擷取自農糧署臉書）

農糧署分享，一次買太多可DIY製成冰磚，可加進咖啡或養樂多裡。

冰磚DIY:果肉取出，放入製冰盒冷凍，食用時再退冰。

百香果咖啡：香果冰磚+咖啡+蜂蜜。

百香果多多：百香果冰磚+水+多多。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中