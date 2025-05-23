健康網》A酸、A醛、A醇有何妙用？ 食藥署解析：轉換成「它」才有效

食藥署指出，當把A醇或A醛擦到皮膚上，皮膚裡的酵素會幫他們進行「轉換」。最終，他們都要轉換成家族裡最有活性的「A酸」，才能真正對皮膚發揮作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上琳瑯滿目的保養品，A酸、A醇、A醛到底有什麼不同？食藥署表示，A醇、A醛、A酸其實都是維生素A（Vitamin A）衍生物，統稱為視黃醇類（Retinoids）。當把A醇或A醛擦到皮膚上，皮膚裡的酵素會幫他們進行「轉換」。最終，他們都要轉換成家族裡最有活性的「A酸」，才能真正對皮膚發揮作用；但是A酸刺激性較高，在台灣被列為「藥品」；同時無論是使用哪種，都建議從低濃度開始使用。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文指出，可以將他們想像成一場「接力賽」：

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●A醇 （Retinol）：是第一棒選手，也是最常見在保養品中的形式。它需要經過「兩次轉換」才能變成A酸。效果比較慢才會顯現，但相對來說，刺激性最低，對皮膚比較友善。

●A醛 （Retinal / Retinaldehyde）：是第二棒選手。它比A醇厲害一點，只需要「一次轉換」就能變成A酸。能力介於A醇和A酸之間，效果好，但也比A酸溫和，近年來在保養品中越來越受歡迎。

●A酸 （Retinoic Acid）：能力最強，效果最快，但刺激性也最高。在台灣被列為「藥品」。它不需要轉換，可以直接作用在皮膚上。主要用於治療嚴重的痘痘、粉刺，以及因陽光照射造成的皮膚老化。

食藥署表示，這些維生素A家族的成員，一旦轉換成A酸發揮作用後，對於皮膚有諸多好處，例如：幫助老舊角質代謝、刺激皮膚產生膠原蛋白、改善毛孔堵塞與痘痘情況等；但無論使用哪一種，剛開始都建議從低濃度開始，慢慢建立皮膚的耐受性，可能會出現短暫的泛紅、乾燥、脫皮等現象。

食藥署補充，若是敏感肌族群或有特殊的皮膚狀況，最好還是先諮詢皮膚科醫師或藥師專業建議，他們可以幫助你選擇最適合、最安全的產品。

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