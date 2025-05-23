健康網》小時候戴角膜塑型片能治近視？ 醫：僅能延緩惡化 4類人適合

醫師指出，角膜塑型片控制效果是被廣泛認可的，特別適合近視快速加深、不想戴眼鏡或點散瞳、有家族高度近視遺傳的孩子，和點散瞳控制不佳的族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「小時候戴角膜塑型片，長大就不會近視了嗎？」羅眼科診所總院長羅英源指出，角膜塑型片只能延緩近視加深，無法永久治療近視。雖無法根治近視，但角膜塑型片控制效果還是被認可的，特別適合近視快速加深、不想戴眼鏡或點散瞳、有家族高度近視遺傳的孩子，和點散瞳控制不佳的族群。

近視的成因複雜

羅英源於臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」提到，角膜塑型片的原理，是改變角膜形狀，當停止配戴後，角膜會逐漸回到原本的弧度，度數也會恢復到近視狀態。而近視的發展受遺傳基因、用眼習慣、環境因素，等多方面影響。即使小時候戴角膜塑型片，若長時間近距離用眼，如長時間看書、使用3C產品，仍然有可能加深近視。

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角膜塑型片可減緩近視加深 但不是根治

羅英源表示，多項研究顯示，角膜塑型片可以有效減緩軸長增長速度，而眼球變長正是近視加深的主要原因，但不能100%防止近視。也就是說，戴角膜塑型片的小孩近視可能加深得比較慢，停戴後還是會恢復近視的狀態，及近視持續加重的機會。

成年後若不進行其他矯正，視力可能仍需輔助；即使小時候配戴角膜塑型片，成年後停止配戴仍有近視、散光等問題，可能需要配戴眼鏡或選擇其他視力矯正方式（如雷射手術）。

醫師指出，戴角膜塑型片的小孩近視可能加深得比較慢，停戴後還是會恢復近視的狀態，及近視持續加重的機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅英源強調，雖然角膜塑型片不能讓孩子「成年後完全不近視」，但它的近視控制效果仍然被廣泛認可，特別適合以下族群：

●近視快速加深的兒童：因為可延緩近視發展，降低高度近視風險。

●不想戴眼鏡的孩童或青少年：適合喜歡運動或是戶外活動的孩子。

●不想點散瞳劑控制近視或點散瞳劑控制效果不佳的族群。

●有家族高度近視遺傳的孩子：可以降低未來高度近視併發症風險，如視網膜剝離、黃斑部病變。

羅英源補充，角膜塑型片是一種有效的近視控制方式，但它的效果是延緩近視發展，而非永久治療近視。成年後是否近視，仍取決於個人體質、用眼習慣與環境影響。若正在考慮，要不要給孩子配戴角膜塑型片，建議先諮詢專業眼科醫師，確認是否適合，並搭配良好的生活習慣與護眼措施，才能真正守護視力健康！

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