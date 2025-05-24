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健康網》果中C王奇異果 富含營養素一次看

2025/05/24 08:31

學者指出，100公克維生素C含量就高達92.7毫克，是橘子的2倍以上，且有豐富的膳食纖維、鉀、維生素E、葉酸，以及幫助消化的奇異果酵素。（圖取自freepik）

學者指出，100公克維生素C含量就高達92.7毫克，是橘子的2倍以上，且有豐富的膳食纖維、鉀、維生素E、葉酸，以及幫助消化的奇異果酵素。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕平常都怎麼吃奇異果呢？很多人習慣把它當水果飯後吃一顆，營養學者洪泰雄在臉書指出，外皮長毛的奇異果，其實是營養密度超高的「天然超級食物」，100公克維生素C含量就高達92.7毫克，是橘子的2倍以上，且有豐富的膳食纖維、鉀、維生素E、葉酸，以及幫助消化的奇異果酵素。

洪泰雄表示，奇異果不只能當水果吃，還可以有以下創意吃法，而有些人覺得吃奇異果時「嘴巴刺刺的」，可能是對裡面的蛋白酶有點敏感，可以減量或選黃肉奇異果試試。

●打成冰沙：搭配鳳梨、香蕉、菠菜，加點水打成一杯綠色元氣飲。

●優格奇異果碗：切片後搭配希臘優格、堅果、燕麥，營養又有飽足感。

●淋醬：奇異果加檸檬汁與蜂蜜，打成果醬，淋在烤雞或魚排上，酸甜開胃。

●軟化肉質：用奇異果泥醃牛排或雞胸肉20分鐘，肉質更嫩，但不要醃太久。

●自製果乾：低溫烘烤，變身健康小零嘴，出門、上課、運動都能補充好營養。

洪泰雄說，奇異果不只美味，還能幫助腸胃蠕動、補充抗氧化營養，是不能忽視的小果實。

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