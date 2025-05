健康網》吃不胖有秘訣！營養師：「1關鍵」止餓吃進飽足感

營養師指出,據國外研究,高黏性膳食纖維與水結合後,能延緩食物消化速度,也是吃飽不會胖的關鍵;蘋果皮所含果膠亦屬此類膳食纖維;情境照。(圖取自freepik)

〔健康頻道/綜合報導〕以為自己吃太多是嘴饞?問題可能出在「沒吃對」。營養師薛曉晶表示,有些人吃完飯沒多久就開始肚子餓,以為自己食慾好,但其實可能是因沒攝取到具飽足感的食物。據國外研究發現,高黏性膳食纖維與水結合後,能延緩食物胃排空進入小腸的速度,才是真正能讓人吃飽不會胖的關鍵。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示,您有沒有這樣的經驗?午餐才剛吃完沒多久,肚子又開始咕嚕咕嚕叫,結果三餐加消夜都沒少,體重也跟著失控。您可能以為自己「太能吃」,其實問題往往出在吃不對,特別是缺乏關鍵的高黏性膳食纖維。

高黏性纖維延緩食物消化速度

薛曉晶出,日常食物中,屬於高黏性纖維者,如:含葡甘露聚醣的蒟蒻、有果膠的莓果與蘋果皮、具β-葡聚醣的燕麥等,其與水結合後會形成膠狀,延緩食物從胃排空進入小腸的速度,讓身體有時間分泌飽足荷爾蒙,同時減緩血糖上升的速度。這種作用下,不僅能幫助減重,也有助糖尿病與代謝症候群的控制,可說是「天然食慾剋星」。

薛曉晶說,《Food & Function》2020年刊登的研究也指出,高黏性的水溶性膳食纖維(如:葡甘露聚醣、果膠、β-葡聚醣),能顯著延緩胃排空,同時提升GLP-1與PYY這兩種與飽足感相關的荷爾蒙濃度,讓人更快進入「吃飽」狀態,並維持更久的飽足感。

此外,薛曉晶表示,據《British Journal of Nutrition》2013年刊登的1項臨床實驗也顯示,攝取添加高黏性纖維的餅乾,平均可降低能量攝取達22%。除了飽足感的延長,這類膳食纖維還有助於控制食慾、穩定血糖。另,《Critical Reviews in Food Science and Nutrition》2024年刊登的分析指出,黏性纖維不僅延遲胃排空,還能刺激腸道釋放飽足訊號,進一步減少攝食量與暴食行為。換句話說,與其努力節食,不如吃對能「穩定飢餓感」的食物。

營養師說,據國外分析指出,黏性纖維不可延遲胃排空,還能刺激腸道釋放飽足訊號,減少攝食量與暴食行為;情境照。(圖取自shutterstock)

早餐穩定飢餓感3菜單

薛曉晶指出,想要達到穩定飢餓感的目的,可從以下早餐選項開始,把飽足感穩穩吃進身體裡:

●藍莓燕麥粥+白煮蛋:藍莓富含花青素抗氧化、燕麥的β-葡聚醣是高黏性纖維、搭配蛋白質有助血糖穩定與延長飽足。

●奇亞籽優格+奇異果+胡桃:奇亞籽遇水膨脹成膠狀,能延遲胃排空,搭配含益菌的優格與富含纖維的奇異果,也是啟動一天腸胃與代謝的好選擇。

●豆渣雞肉餅+苦茶油拌綠葉菜+香米蒟蒻飯:高纖豆渣與蛋白質組合,蒟蒻飯中的葡甘露聚醣(Konjac Glucomannan, KGM),是目前已知最黏稠的天然膳食纖維之一,具有降血脂、降血糖、促進腸道蠕動等作用,再加上苦茶油的穩糖效果,適合有運動需求或代謝力高的族群。

薛曉晶強調,這些看似簡單的組合,其實都有高纖、高黏度、低GI的特性,能讓人從早上開始,避免血糖上升過快與飢餓感突襲,真正做到「吃得飽也能瘦」。

