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健康網》吃瓜好消暑！甜瓜家族比一比 爽脆多汁是「它」

2025/05/24 07:31

農業部表示，哈密瓜外皮帶有細網紋，外型為長橢圓形或圓形，果肉為橘色，口感爽脆多汁，夏日品嘗正當時。（圖取自freepik）

農業部表示，哈密瓜外皮帶有細網紋，外型為長橢圓形或圓形，果肉為橘色，口感爽脆多汁，夏日品嘗正當時。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天是盛產甜瓜的季節，也是享用好時機。農業部介紹，甜瓜家族種類豐富、外型相似，每一款都有獨特的風味與特色，口感也都不一樣。常見種類包括：網紋洋香瓜、哈密瓜、光皮洋香瓜、梨形香瓜等4種，其中哈密瓜口感爽脆多汁，夏日品嘗香甜又消暑。

4種甜瓜搶先嘗

農業部在臉書專頁發文表示，24節氣來到小滿，天氣漸漸熱了起來，也是甜瓜登場的季節。以下4種常見甜瓜，果肉有橘有綠，外型有圓有橢圓，口感有的柔軟多汁、有的柔軟香甜，正逢產季來臨，不妨挑選喜愛的種類搶先嘗。

網紋洋香瓜：表皮覆蓋明顯網紋，外型為圓形或橢圓形，果肉從綠到橘都有，口感柔軟、汁多香甜。

哈密瓜：外皮帶有細網紋，外型為長橢圓形或圓形，果肉為橘色，口感爽脆多汁。

光皮洋香瓜：果皮光滑，外型為圓形或橢圓形，偶有小疏紋，果肉從綠到橘都有，果肉柔軟、汁水豐富。

梨形香瓜（又稱美濃瓜）：果型偏梨形，外皮光滑，果肉為淡綠色，口感鬆脆、香氣濃郁。

農業部曾發文介紹，光皮洋香瓜、網紋洋香瓜、香瓜與哈密瓜都是屬於甜瓜的一種，前二者的果肉顏色因歷經多年品種改良，從綠色到橘色都有，從外觀上可以最快分辨出差異性。其中，網紋洋香瓜和哈密瓜表面都佈有網紋，但哈密瓜的外觀網紋比較稀疏，果肉主要呈橘色。

農業部說，美濃瓜果皮光滑、口感鬆脆、香氣濃郁，因早期是以日文的「Melon」稱呼，發音和「美濃」相近，所以被稱作美濃瓜。（資料照）

農業部說，美濃瓜果皮光滑、口感鬆脆、香氣濃郁，因早期是以日文的「Melon」稱呼，發音和「美濃」相近，所以被稱作美濃瓜。（資料照）

2種瓜名大解密

至於又香又甜的哈密瓜，名字裡的「密」為什麼不是「蜜」？農業部解釋，這是因為哈密瓜是原產於新疆「哈密」的品種，因此以此命名。另，美濃瓜其實與高雄美濃地名無關，之所以稱為美濃瓜，因早期是以日文的「Melon」稱呼這種瓜，因為發音和「美濃」相近，所以被稱作美濃瓜。

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