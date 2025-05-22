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總統：「健康台灣」8年內國人增壽3歲 不健康餘命比例降到8％

2025/05/22 18:04

總統賴清德在「健康台灣推動委員會」表示，未來目標是8年內，將國人的平均餘命從79歲提高到82歲，且要讓「不健康餘命」從現在的10%降到8%。（資料照）

總統賴清德在「健康台灣推動委員會」表示，未來目標是8年內，將國人的平均餘命從79歲提高到82歲，且要讓「不健康餘命」從現在的10%降到8%。（資料照）

〔記者吳亮儀／台北報導〕賴清德總統今天（22日）下午主持「健康台灣推動委員會」，會中表示訂定的目標是八年內要將國人的平均餘命從79歲提高到82歲，且要讓「不健康餘命」從現在的10%降到8%，為此，政府要將運動政策和健康促進課程整合，強化運動意識和身體活動。

衛福部次長周志浩指出，要讓身體活動，策略包括訂定全民健走日、登山日、自行車日，提升大眾對身體活動益處的認知，並組織大眾參與活動，分齡分群及不同生活型態，制定不同的活動內容。

周志浩也特別提到整合都市與交通政策規劃，中央及縣市都市與交通規劃，城市要建置行人、自行車空間，盤整全國步道，提升友善安全程度國家級步道、自然步道、城市步道，例如自行車和步道的發展及串聯計畫，並辦理環島自行車道升級暨多元路線整合。

另外，還要均衡發展建置生活圈、連結動線、轉運站、並優化共享單車服務，例如「智慧型自行車計畫」與「社區自行車計畫」同步發展；整合多元運動設施、豐富完善運動環境，例如國民運動中心、樂活運動館、公園健身器材、民間健身中心、公寓大廈健身房等設置與改善、活化現有設施、增加室內運動空間。

另外，周志浩也點出交通部的「環島自行車道路路網建設」，未來預期目標是在2027年時，4年增加220公里、優化路網200公里、滿意度提升2%的自行車路網。

「健康台灣委員會」指出，要建構國家級綠道。（衛福部提供）

「健康台灣委員會」指出，要建構國家級綠道。（衛福部提供）

「健康台灣委員會」會中說明要整理步道系統。（衛福部提供）

「健康台灣委員會」會中說明要整理步道系統。（衛福部提供）

交通部環島自行車道路網建設。（衛福部提供）

交通部環島自行車道路網建設。（衛福部提供）

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