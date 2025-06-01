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健康網》「它」曾被時代雜誌封優質食物！ 醫：防癌護膚幫手

2025/06/01 08:27

醫師表示，番茄富含營養，是防癌護膚好幫手；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，番茄富含營養，是防癌護膚好幫手；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕番茄紅了，醫師臉也綠了！番茄究竟對身體有哪些好處？高雄初日診所院長李唐越分享，番茄曾被美國時代雜誌票選為10大優質食物之一，熱量低、含有豐富的水分，富含營養，具抗氧化防癌、護膚及體重控制等好處，有利於健康。

番茄3好處 熱量低富營養

李唐越在臉書專頁「初日診所」與Youtube頻道發影片分享，番茄原產於中南美洲，曾被美國時代雜誌票選為10大優質食物，如番茄炒蛋、番茄燉牛肉等都是相當好吃的番茄料理，甚至直接生食也是不錯的選擇。

李唐越指出，番茄含有非常微量的尼古丁，但含量很低所以可以放心食用。此外，番茄是天然的防癌護膚食物，含有多種人體必需的微量元素，具有以下好處，有利於健康：

1. 防癌抗氧化：番茄含有豐富的抗氧化劑，番茄紅素，因此具有抗氧化，抑制癌細胞的作用，降低罹癌與心血管疾病風險。

醫師表示，番茄中的維生素A、番茄紅素，都能保護我們的皮膚，免受紫外線傷害，進而延緩皮膚老化；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，番茄中的維生素A、番茄紅素，都能保護我們的皮膚，免受紫外線傷害，進而延緩皮膚老化；圖為情境照。（圖取自freepik）

2. 皮膚健康：番茄中的維生素A、番茄紅素，都能保護我們的皮膚，免受紫外線傷害，進而延緩皮膚老化。

3. 控制體重：番茄熱量低，含有豐富的水分，且同時富含纖維，因此若想控制體重者，番茄是個很好的選，有助於增加飽足感。

番茄挑選保存一次看

如何挑選好吃的番茄？農業部曾表示，可從外觀觀察，建議挑選果形圓潤飽滿、無裂紋，表皮光滑無擦傷，果臍完整且呈現紅色，果萼完整者為佳。

農業部建議，由於番茄沾水容易裂果，因此還未食用時不要清洗，要食用時再清洗，吃多少、洗多少。若為成熟的番茄，不清洗、直接裝入塑膠袋中，放入冰箱冷藏，待食用時再清洗；至於尚未成熟的番茄，也一樣不清洗，並放在通風陰涼處，待轉為成熟後，可再放置冰箱冷藏。

高雄初日診所院長李唐越。（初日診所提供）

高雄初日診所院長李唐越。（初日診所提供）

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