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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

回應部落長輩期盼讓終老有依靠！阿里山日間照顧中心啟用

2025/05/22 16:53

天主教中華聖母基金會董事長韓玲玲修女（右一）頒發感謝狀給贊助單位。（記者蔡宗勳攝）

天主教中華聖母基金會董事長韓玲玲修女（右一）頒發感謝狀給贊助單位。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位在海拔1000公尺的嘉義縣阿里山鄉sosonʉ日間照顧中心今天正式啟用，由嘉義縣長翁章梁、立委林月琴、衛福部長照司長祝健芳、天主教嘉義教區主教浦英雄、中華聖母基金會董事長韓玲玲修女等人以鄒族傳統點火儀式，見證原鄉照顧服務新篇章，阿里山日照中心將由中華聖母基金會提供在地長照服務，讓長輩就近接受照顧。

阿里山日照中心以鄒語拼音命名為「sosonʉ」，歷經7年籌備，總投入1860萬經費，於今年3月完工，室內空間融入鄒族元素，提供日間照顧、餐食、健康促進、交通接送與家庭支持等服務。同一時段可服務16位失智失能者，日照中心與達邦部落巷弄長照站、暖暖老人食堂及個別照顧個案串聯，形成地區型照顧網絡，陪伴長輩終老。

嘉義縣阿里山鄉sosonʉ日間照顧中心正式啟用。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣阿里山鄉sosonʉ日間照顧中心正式啟用。（記者蔡宗勳攝）

韓玲玲表示，要在山區設立一座日照中心極具挑戰，特別是活化既有建物，更須克服空間限制、法規程序與工程施工等多重難題。感謝衛福部與嘉義縣政府的大力支持，加上各民間團體的鼎力相助，讓日照中心設備、人力與交通得以完善，盼望這裡能成為山上長輩安心依靠、專業照顧的所在。

翁章梁指出，前總統蔡英文任內通過前瞻基礎建設計畫，嘉義縣透過這個計畫布建許多長照資源；賴清德總統具醫療背景且重視長照政策，目前正在規劃長照3.0，結合中央、地方政府以及民間單位，一步一步讓長照服務更完善。

嘉義縣長翁章梁感謝中華聖母基金會負責阿里山sosonʉ日照中心營運。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁感謝中華聖母基金會負責阿里山sosonʉ日照中心營運。（記者蔡宗勳攝）

翁章梁進一步說，感謝天主教系統一肩扛起偏鄉社會福利業務，許多委外經營的合作單位都由天主教系統負責，因為有他們的幫助，讓政策得以順利實施，阿里山日照中心啟用，不僅大幅減輕家庭照顧者的壓力，也讓長輩得以在熟悉的部落中，安心地接受文化貼近、設計友善的長照服務。

嘉義縣長翁章梁（左一）感謝中華聖母基金會對阿里山sosonʉ日照中心的用心。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（左一）感謝中華聖母基金會對阿里山sosonʉ日照中心的用心。（記者蔡宗勳攝）

阿里山sosonʉ日照中心舒適的空間。（記者蔡宗勳攝）

阿里山sosonʉ日照中心舒適的空間。（記者蔡宗勳攝）

阿里山sosonʉ日照中心的洗澡設備。（記者蔡宗勳攝）

阿里山sosonʉ日照中心的洗澡設備。（記者蔡宗勳攝）

阿里山sosonʉ日照中心的無障礙衛浴空間。（記者蔡宗勳攝）

阿里山sosonʉ日照中心的無障礙衛浴空間。（記者蔡宗勳攝）

　

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