健康網》揭秘巴金森氏症先兆！醫提醒別碰「這類」地雷食品

醫師說，巴金森氏症更早的先兆，可能在發病前5到10年已悄悄出現，像是慢性便秘、夢中會突然大動作等；圖為情境照。（圖取自freepik）



紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕巴金森氏症好發於老年人的退化性神經疾病，初期症狀通常會手抖。然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，巴金森氏症更早的先兆，可能在發病前5到10年早已出現，並且與長年吃「超加工食品」有關聯。因此，他提醒，少吃香腸及冷凍微波便當等食物，減少吃看不懂成分的食物，從多吃原型食物做起，才能預防勝於治療。

張家銘於臉書粉專「基因醫師張家銘」引述《神經病學》（Neurology）研究指出，長年吃超加工食品，發生巴金森氏症先兆的人真的變多。哈佛公共衛生學院團隊，追蹤超過4萬名健康醫護人員長達20多年發現，長期吃超加工食品（Ultraprocessed Foods, UPFs）的人，出現巴金森氏症早期非典型症狀的風險大幅升高。

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張家銘說，巴金森氏症的表現是手會顫抖。但事實上，有些早期徵兆可能在發病前的5到10年即悄悄出現，包括：慢性便秘、嗅覺減退、夢中會突然大動作或說話（REM睡眠行為障礙）、白天過度嗜睡、情緒低落，或憂鬱等。這些看似日常的小毛病，可能是大腦神經退化的前期警訊。同時，吃超加工食品最多的族群，出現3種以上早期徵兆的機率，是最低族群的2.5倍。

什麼是超加工食品？

張家銘表示，經過高度加工、含有大量添加物、而且幾乎看不到原型食材的食品。超加工食品對身體造成的影響是，加工食品裡的糖、油和添加物，容易讓腸道發炎，進一步引發全身性慢性發炎，而這些發炎反應會影響大腦，讓神經細胞受損。尤其，高糖、高脂的飲食會產生自由基，攻擊腦部的多巴胺神經元，這是巴金森氏症特別容易受影響的區域。

常見的食物包括：

● 香腸、火腿、熱狗

● 即食麵、冷凍微波便當

● 零食餅乾、糖果、甜甜圈

● 罐裝茶、奶茶、即溶飲品

● 早餐穀片、蛋糕、三合一咖啡

醫師建議，下午肚子餓時，可以吃一小把堅果代替餅乾；圖為情境照。（圖取自freepik）

日常飲食可以怎麼變得更健康？

張家銘認為，即使日常飲食可能無法完全避免超加工食品，至少可以先從少一點、少一口、少一點依賴開始。建議改變的方式如下：

● 早餐從麥片加牛奶，換成一顆蛋加地瓜。

● 午餐少選便當裡的加工肉，改加一份燙青菜。

● 下午肚子餓時，不是吃餅乾，改吃一小把堅果。

● 晚餐偶爾自己簡單煮，一鍋燉菜配飯也合宜。

張家銘補充，大腦疾病可以預測，從生活細節中避開誘因，最容易被忽略的，就是每天吃下去的每一口餐食，所以，慎選食物才是預防之道。

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