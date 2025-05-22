健康網》好熱！戶外運動當心熱傷害 5招預防

在炎熱期間，戶外運動或移動須當心中暑。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

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健康網》「熱得要命」非誇飾 日學者：高溫增過敏與罹病率

〔健康頻道／綜合報導〕今（22）日各地高溫炎熱，台北市出現33度高溫，而高雄市最高溫可能到達34度。而世壯運仍在進行中，若是參加龍舟或風浪板等戶外比賽，參賽者想必更為吃力。

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中央氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，今日台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。彰化縣、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

中央氣象署呼籲避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

熱傷害樣態多元 中暑最嚴重

國健署表示，常見的熱傷害包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑，其中以中暑為最需要小心的症狀，嚴重程度雖然與環境溫度相關，但嚴重程度與患者年紀及既有疾病亦有相關性。接下來就介紹這些熱傷害會出現的症狀：

●熱痙攣：是因在高濕熱環境下長時間活動時因流汗過多或在休息時補充過多開水而非電解質溶液（運動飲料），促使體液喪失和電解質流失，體內的鈉、鉀離子濃度相對偏低，形成電解質不平衡的狀態，導致身體不自主骨骼肌收縮所造成的肌肉疼痛，可以持續1到3分鐘，容易發生於大腿、小腿與手臂。如果痙攣劇烈，甚至會影響腹壁肌肉，應盡快治療。

●熱暈厥：常見在炎熱的環境中長時間站立，如軍隊訓練、學校朝會；由於皮膚血管擴張幫助散熱，血液會在體內重新分配，使大量血液和因久站而回流不順的血液，跑到皮膚等周邊血管和四肢，導致腦部血流暫時不足，發生暫時性暈厥，與中暑不同的是患者的中心體溫大多是正常的，但若不即時進行相關處置，有可能引發更嚴重的中暑。

●熱衰竭：雖說「衰竭」二字容易給人帶來嚴重的感覺，但其實主因是因為流汗過多，未適時補充水分或電解質而導致的血液循環衰竭，常出現大量出汗、疲倦、身體全身無力、頭暈、頭痛、說話喘、血壓降低、臉色蒼白等症狀，患者的核心體溫會上升，但很少會達到40°C，嚴重時可能會失去知覺，變成中暑。

●中暑：為4種症狀中最嚴重的，大多是因為熱衰竭時未及時發現，中暑分成兩種類型，分別為傳統型中暑（classic heat stroke）和勞動型中暑（exertional heat stroke），傳統性中暑多指缺乏對於環境氣溫濕度改變的適應力，多發生在老人、小孩、慢性疾病患者。

勞動型中暑的患者則多發生在高溫高熱環境中工作的工作者，例如：國軍、勞工、農夫與運動員。皮膚因體溫調節中樞調節功能失常而無法散熱而呈乾燙潮紅狀態，患者此時會出現意識不清且體溫超過40°C（肛溫40°C、耳溫39.5°C、腋溫39°C），最後造成中樞神經異常。

若不及早處理可能會引發休克、心臟衰竭、心跳停止、多重器官衰竭、橫紋肌溶解、瀰散性血管內凝血等致命的併發症，甚至死亡，中暑患者的死亡機率約為30%-80%。

世壯運有部分賽程在戶外。若想在戶外運動，保護自己的方式不可少。（圖取自PhotoAC）

沒參加世壯運也要運動！記得保護自己心法

即使沒有報名世壯運，仍想在白天運動維持健康與體態的話，要如何預防熱傷害？國健署提出在白天運動也能維持安全的作法：

●眼睛、顏面防曬：戶外活動利用寬邊帽避免陽光直射臉、耳朵及脖子，選擇檢驗合格抗UV的太陽眼鏡保護眼睛，挑選可遮檔眼睛周圍及適合臉型的款式，並注意遮覆完整。

●服裝散熱：服裝除了美觀之外，材質排汗清涼透氣更重要，可考慮舒適的棉質衣服，或是能保護皮膚不受紫外線照射的功能性衣服，且於運動後更換乾爽的衣服以維持優良的防護功能。

●避免過度曝曬：避免在上午10點至下午2點或陽光直射處進行長時間戶外活動，氣溫較高（超過攝氏32度）時，最好要減少相關的活動。

●選擇有風的地方：有風的環境對於體熱排除是非常重要的因素，清風吹拂的環境有助於運動中過高體溫的排除，進行戶外運動時除注意氣溫外，亦應該選擇有風的環境。

●定時飲水：運動時以少量多次的方式，補充水份，中等強度運動每30分鐘暫停運動補充水分，若進行較高強度運動，則建議每15分鐘暫停補充水份。運動時每小時補充2至4杯（1杯為240c.c.）低溫飲水可預防脫水

無論氣溫為何皆有風險 注意「熱傷害」徵兆

國健署提醒您，運動時發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、搧風等）、意識清醒者可提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

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