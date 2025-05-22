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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

不加糖更美味！黑咖啡風味升級術 加「這」順口香甜

2025/05/22 13:07

黑咖啡不苦秘訣：加一小撮鹽，口感竟變香甜滑順。（圖取自freepik）

黑咖啡不苦秘訣：加一小撮鹽，口感竟變香甜滑順。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕對於許多人而言，咖啡不僅是飲品，更是每日不可或缺、提振精神的儀式。品嚐咖啡的方式五花八門，但談到不加牛奶或糖的黑咖啡，其特有的苦澀味常令人卻步。然而，適量飲用黑咖啡對健康益處良多，且有個簡單訣竅能顯著提升其風味。

《鏡報》報導，這項秘訣由英國知名醫療網紅拉詹醫生（Dr. Karan Rajan）在其TikTok頻道上分享。他在近期一支影片中，便介紹了數個能提升食物營養價值或風味的奇特技巧。其中一項就是在您的黑咖啡中加入少許鹽巴。

拉詹醫生解釋：「鹽分能阻斷舌頭上的苦味受體，讓咖啡嘗起來更滑順，也比較不需要加糖。」此觀點也獲得咖啡專家「濃縮咖啡工場」（Espresso Works）的認同。他們指出，這樣做不僅能降低苦味，更能凸顯某些咖啡豆特有的堅果風味與自然甜感，完全無需額外加糖。不僅如此，鹽巴甚至還能提升黑咖啡的香氣。

選擇飲用黑咖啡本身就帶來多項關鍵健康益處。根據健康資訊網站「Healthline」的說法，長期而言，飲用黑咖啡可能降低罹患第二型糖尿病的風險。研究也顯示，黑咖啡有助於預防某些神經退化性疾病，例如阿茲海默症（Alzheimer's）與帕金森氏症（Parkinson's disease）。

此外，黑咖啡也可能調節脂肪儲存並促進腸道健康，這兩者均有益於體重管理。它同時對心臟健康有所裨益，一項研究指出，每日飲用三至五杯咖啡，與降低15%心臟病風險有關。

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