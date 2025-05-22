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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

彰縣首座佛寺長照據點誕生！創新1舉動讓長者天天開心報到

2025/05/22 11:37

彰化縣首座由佛寺設立的社區照顧關懷據點正式啟用了，象徵宗教界投入長照服務新里程碑。長輩每次上課前還會點燈祈福，讓靈性照顧成為該據點的一大亮點。 （記者張聰秋攝）

彰化縣首座由佛寺設立的社區照顧關懷據點正式啟用了，象徵宗教界投入長照服務新里程碑。長輩每次上課前還會點燈祈福，讓靈性照顧成為該據點的一大亮點。 （記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕高齡化浪潮來襲，彰化縣再擴增長照據點！縣府宣布第355處社區照顧關懷據點，正式在彰化市桃源里龍泉寺啟用。特別的是，這是全縣首座由佛寺發起的關懷據點，由龍泉寺出面提供場地與人力，開創宗教界參與長照的新典範。長輩每次上課前還會點燈祈福，讓靈性照顧成為該據點的一大亮點。

據點課程涵蓋音樂律動、打太鼓、益智桌遊、手作DIY、繪畫、體適能與健康講座等，還有師姐志工領隊帶著長輩運動、互動，讓參與者直呼這是她們每週最期待的時間！阿嬤開心分享說，有人陪、有地方學，心踏實許多。

彰化市桃源里龍泉寺成立全縣第355處社區關懷據點，志工師姐帶領長輩們進行音樂律動與打太鼓，個個精神奕奕。（記者張聰秋攝）

彰化市桃源里龍泉寺成立全縣第355處社區關懷據點，志工師姐帶領長輩們進行音樂律動與打太鼓，個個精神奕奕。（記者張聰秋攝）

縣長王惠美感謝宏利法師、里長曹幸財及志工團隊的支持，讓縣府「一村里一關懷據點」政策又向前邁進一大步。她表示，彰化縣共有591個村里，已設立355個據點，涵蓋率近6成，未來將持續擴增，希望更多宗教團體、社區加入，讓長輩安心在地生活、子女無後顧之憂打拚。

宏利法師說，成立據點的初衷，正是被王縣長的願景所感召，每次開會她總不忘提起關懷據點的設置，「就這樣一點一滴去實踐、突破困難，才有今天的成果。」

難得社區與寺廟合作共好推動長照2.0，桃源里長曹幸財指出，選址在龍泉寺是一大優勢，地點交通便利，讓長輩出門上課更願意參與，不會因為距離而卻步。

社會處強調，這個據點是融合宗教空間與在地服務的創新示範，除課程豐富多元，也有志工自主安排小組關懷任務，讓長輩們獲得身心靈全面照顧。

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