限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
彰縣首座佛寺長照據點誕生！創新1舉動讓長者天天開心報到
〔記者張聰秋／彰化報導〕高齡化浪潮來襲，彰化縣再擴增長照據點！縣府宣布第355處社區照顧關懷據點，正式在彰化市桃源里龍泉寺啟用。特別的是，這是全縣首座由佛寺發起的關懷據點，由龍泉寺出面提供場地與人力，開創宗教界參與長照的新典範。長輩每次上課前還會點燈祈福，讓靈性照顧成為該據點的一大亮點。
據點課程涵蓋音樂律動、打太鼓、益智桌遊、手作DIY、繪畫、體適能與健康講座等，還有師姐志工領隊帶著長輩運動、互動，讓參與者直呼這是她們每週最期待的時間！阿嬤開心分享說，有人陪、有地方學，心踏實許多。
請繼續往下閱讀...
縣長王惠美感謝宏利法師、里長曹幸財及志工團隊的支持，讓縣府「一村里一關懷據點」政策又向前邁進一大步。她表示，彰化縣共有591個村里，已設立355個據點，涵蓋率近6成，未來將持續擴增，希望更多宗教團體、社區加入，讓長輩安心在地生活、子女無後顧之憂打拚。
宏利法師說，成立據點的初衷，正是被王縣長的願景所感召，每次開會她總不忘提起關懷據點的設置，「就這樣一點一滴去實踐、突破困難，才有今天的成果。」
難得社區與寺廟合作共好推動長照2.0，桃源里長曹幸財指出，選址在龍泉寺是一大優勢，地點交通便利，讓長輩出門上課更願意參與，不會因為距離而卻步。
社會處強調，這個據點是融合宗教空間與在地服務的創新示範，除課程豐富多元，也有志工自主安排小組關懷任務，讓長輩們獲得身心靈全面照顧。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應