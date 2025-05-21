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健康網》揭開方向盤下的真面目 心理師：從開車習慣看透一個人

2025/05/21 20:31

諮商心理師林萃芬指出，人在開車時處於「無意識狀態」，一切反應都來自被制約的習慣動作，可以透過開車習慣觀察一個人的本性；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

諮商心理師林萃芬指出，人在開車時處於「無意識狀態」，一切反應都來自被制約的習慣動作，可以透過開車習慣觀察一個人的本性；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新北市三峽日前發生重大車禍，造成3人死亡、12人受傷，事故發生原因仍在調查中，但有媒體報導指出，余姓肇事駕駛的同事爆料，余姓駕駛只要握方向盤就像變一個人，真相還有待警方查明。不過諮商心理師林萃芬指出，「開車」是最容易讓人「暴露本性」的行為場域，因此分析了17種駕駛人的行為表現，並揭露最真實的個性、情緒與價值觀

林萃芬在其著作《從習慣洞察人心》（時報出版）中指出，人在開車時處於「無意識狀態」，一切反應都來自被制約的習慣動作，透過開車習慣觀察一個人，不僅能看出他的控制感、情緒調節、對風險的態度，甚至能連結到潛意識中深藏的焦慮與信念。下次搭朋友的便車，不妨留心他怎麼握方向盤、怎麼超車、怎麼罵人，也許你會看見，過去從未注意到的那一面。

「路怒族」的背後 不是火氣大 是壓力太滿

林萃芬指出，在現實生活中，常有人只是被按了一下喇叭，竟然就會下車攔車怒罵，甚至砸車洩憤。這類情緒一觸即發、動輒情緒大爆走的駕駛人，被稱為「路怒族」。

林萃芬指出，這類人可能把車視為自己的私有領域，當感受到「領土被侵犯」時，就會以激烈方式反應。有些則是生活中長期積壓情緒，忍受力下降，脾氣變得比平常容易爆發，任何風吹草動都可能引爆他們的不滿。

他們之所以一點小事就暴怒，不是單純脾氣壞，而是他們早已積壓過多情緒，導致整體忍受力下降，小事就能引爆情緒。甚至有研究發現，氣溫越高、濕度越重，暴力傾向越高，也難怪夏日路怒事件特別多見。而若駕駛者正好處於躁鬱症的躁期，更容易失控而不自覺，成為馬路上的隱性風險。

一點小事就暴怒，恐怕是早已積壓過多情緒；而一進車內就成了「情緒炸彈」，這是焦慮、壓力與挫折感的無意識洩露；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

一點小事就暴怒，恐怕是早已積壓過多情緒；而一進車內就成了「情緒炸彈」，這是焦慮、壓力與挫折感的無意識洩露；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

一開車就變臉 頻頻咒罵是不安的出口

有些人平常文質彬彬，車窗一關、油門一踩，三字經就脫口而出，像是等紅燈罵、找不到停車位也罵。一進車內就成了「情緒炸彈」，這是焦慮、壓力與挫折感的無意識洩露。

有研究也指出，噪音是引發侵略行為的高危因素之一，音量太大也可能成為壓力導火線。

車內的高談闊論 恐是補償心理作祟

有一類駕駛，一開車就變身政論家，對政府、交通、社會亂象無所不談，聲音洪亮如主持節目。他們常藉由駕駛過程中「獨佔話語權」的優勢，發洩日常生活中被壓抑的發聲需求。

林萃芬指出，他們在車內所說的不只是對世界的批判，更是一種對自我價值感的補償性宣洩。

「這一定是女的！」 性別歧視藏不住

某些駕駛一看到倒車緩慢，立刻下判斷：「這一定是女人開的！」林萃芬指出，這類性別刻板印象其實源於深層偏見，當駕駛行為被過度簡化為性別表現，就可能演變成駕駛歧視。

在這些人眼中，女性似乎「不該上路」，最好待在家。這樣的話語與態度，不只暴露了個人價值觀，也在無形中構成對性別平權的阻礙。

緊急煞車、頻繁變線 個性急躁、易被激怒

開車動不動急煞、橫衝直撞、猛變換車道的人，不見得是開快車技術差，而可能是情緒不穩、衝動控制能力較弱。他們常因為想「搶時間」「求效率」而違規，反而讓旅程更慢、更危險。

林萃芬指出，這類駕駛通常生活中也較缺乏耐性，容易被小事激怒，也不擅長處理突發狀況。

開車動不動急煞、橫衝直撞、猛變換車道的人，不見得是開快車技術差，而可能是情緒不穩、衝動控制能力較弱；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

開車動不動急煞、橫衝直撞、猛變換車道的人，不見得是開快車技術差，而可能是情緒不穩、衝動控制能力較弱；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

飆車超速想逃離壓抑 失衡補償心理

有些人開車像飛，路是他的釋放空間。這類追求速度的人，往往在日常生活中習慣壓抑情緒，不擅拒絕，面對討厭的人與事，也只能強顏歡笑。他們藉由飆車來尋找自由感，讓壓抑的情緒有出口。

林萃芬指出，這是一種「失衡補償」的行為模式。當他們面對表裡不一的內在衝突時，會透過冒險或極端行為來平衡內外的張力。

烏龜型駕駛 「慢」傾向穩紮穩打

有些人開車像慢動作播放，有可能是天性謹慎、重視安全。這類人處世態度通常也偏保守，寧可慢一步，也不要出事。

他們在人際關係中傾向穩紮穩打、不急不躁，即便看起來不夠有效率，卻是長期值得信賴的夥伴。

愛車勝過一切 恐是情感投射

對某些人來說，車不只是代步工具，而是自我延伸。他們會為車打蠟、上蠟、訂定搭車規矩，不讓人在車內吃東西、不讓腳踩錯位置。

林萃芬指出，這是一種物化依附關係。車成為他們可掌控的世界，也成為他們表達控制、潔癖。甚至自尊的載體。

走錯路也不回頭 不願認輸的心理作用

有些人走錯路不願掉頭，即使明知錯了也堅持開下去。他們的核心心理是「我不能輸」，承認錯誤會讓他們感到自尊受損。

這種人在人際互動中也常不接受建議、拒絕被糾正，他們不是不懂自己錯了，而是不願承認，因為那會讓他們感覺自己整個人都被否定了。

車內的喃喃自語 反映內心孤獨感

長期獨自開車的人，有時會養成自言自語的習慣，甚至旁若無人地講話、唱歌、練聲音。這種行為可能反映孤獨感，也可能是一種自戀性格的展現。

林萃芬表示，這類人通常情感內傾，喜歡沉浸於自我世界。音樂對他們而言是心理慰藉，也是與外界隔絕的屏障。

只走走過的路 這種人對未知存有恐懼

有些人只開熟悉的路線，對新路徑敬而遠之，哪怕有導航、有朋友帶路，他們還是選擇繞遠路，也不願嘗試。

這反映了人格中的保守性與對變動的不安。他們在人生決策上也往往傾向維持現狀，缺乏探索動力。

方向感差但記得紀念日 擅長感受與連結

方向感不佳的人，未必是大腦辨位差。林萃芬指出，他們可能空間感弱，但對情感與事件的記憶特別深刻。譬如地圖記不住，卻能記得訂情紀念日、初次見面的對話。

林萃芬指山出，這是一種情感導向型思維，擅長感受與連結，卻對空間與結構較不敏感。

開車也延續紳士風度 常扮演保護者角色

有些人一進車內依然維持為人開門、遇突發狀況時用手擋住乘客等體貼。這些微舉動，透露他們不只是表面紳士，而是真正在意別人的安全與感受。

林萃芬指出，這類人擁有高共感與自我角色認知，常在人際中扮演保護者角色。

心理師指出，開車時，會下車幫乘客開門、遇突發狀況時用手擋住副駕駛座乘客，這樣的駕駛擁有高共感與自我角色認知，常在人際中扮演保護者角色；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

心理師指出，開車時，會下車幫乘客開門、遇突發狀況時用手擋住副駕駛座乘客，這樣的駕駛擁有高共感與自我角色認知，常在人際中扮演保護者角色；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

事先規畫路線 對突發事件耐受力較低

有些人出門前必先規劃路線、備妥地圖、時間、停車場資訊。他們是「有計畫型人格」，不喜歡意外與混亂，凡事要有條理、有步驟。

林萃芬表示，這種人做事穩健、有遠見，往往能在長期規劃中發揮優勢，但對於突發事件的耐受力較低。

習慣違規 講求效率但缺乏同理心

有些人習慣違規，例如闖紅燈、違停、亂鑽巷。他們對規則的容忍度低，喜歡挑戰邊界，講求效率，少了同理。

林萃芬表示，這類人性格中帶有叛逆與機會主義傾向，做事風格短線快速、不喜循規蹈矩。

嚴守交通規則者 穩定但缺乏浪漫

與前者相對，奉公守法的人一板一眼、嚴守交通規則，生活中也井井有條。但相對地，他們不擅驚喜、不講情調。

林萃芬指出，這類人是理性與責任感的代表，但若另一半期待情緒交流與生活情趣，可能會感到單調。

停車方式是價值觀投影 顯示他重視什麼

停車方式，其實就是價值觀的投影。有人堅持不花錢停車，寧願違規、停紅線，甚至造成交通堵塞，只為了節省幾十元，結果反而被開罰單得不償失；也有人一味追求便宜停車場，不管多遠、不管時間多趕，甚至讓同行者為此受累。

林萃芬說，從選擇停車地點的取捨中，可以看出一個人是重視效率、體貼他人，還是只關心省錢與自身便利。

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