健康網》「路怒症」備受討論 身心科醫提見解

不少人在坐上駕駛座，發動汽車後宛如變了個人，口出惡言，經常暴怒；被稱為「路怒症」。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期「路怒症」（road rage、或怒路症）備受討論。原本看似溫文儒雅的人，一握住方向盤甚至騎車就變了一個人，口出惡言，開車習慣極差，不少人將此歸因為「路怒症」。桃園療養院副院長李俊宏在臉書提出他的看法：路怒症一詞為社會行為病理化的案例之一，且病理化社會現象或性格特徵，是危險的事；且這類研究很難產生可信的實證。

關於路怒（road rage），李俊宏坦言自己不大喜歡這個名詞，原因是這又是社會行為病理化的一個例證。在一般的文本裡面，就是一個正常的人駕駛車子，碰到交通狀況，變身成為綠巨人浩克，產生了交通事故。但如同過去個人提過的，人的行為若是牽涉到防衛機轉、牽涉到性格，會有某個程度的一致性，也會有某個程度上的脈絡。

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李俊宏說明，所謂攻擊性的駕駛（aggressive driving），是一種在道路情境中被誘發的心理狀態衍生出來的行為。跟許多人類行為一樣，恐怖情人不是談感情才恐怖，而是涉及支配與被支配的情境，都會產生偏執的意念，只是程度上的差異。

「會逼車、會在車上放球棒的人，基本上，在其他社會行為的向度，也不會差太遠。只是在其他的社會向度上，可能被美化、被隱藏，而導致觸法的駕駛行為被凸顯出來而已。」也因此，精神科的正式診斷裡面，從來沒有把「road rage」這件事情放進來。他認為，病理化社會現象、病理化性格特徵，一直都是相當危險的事情，反而會輕忽了個人本身應該要負的責任。「最明顯的就是美國滿坑滿谷的路怒治療廣告。」

截至目前為止，從現象研究到治療成效，路怒並沒有很堅實的科學證據。李俊宏認為，大家都想問：肇事者是不是上了駕駛座碰到某些情境才不由自主地憤怒、有情緒，平常都不會這樣，是不是應該用治療來代替刑罰？這麼一來，得到的結果會是甚麼？所以這類研究，通常都有很大的問題，因此也很難產生足夠可信的實證。

李俊宏認為，修養差就是修養差，創造一個名詞，對於當事人與社會來講，似乎找到了一個理由，跟很多社會現象一樣，變得較容易理解，但也容易造成責任的轉置與資源的誤用。

最後李俊宏補充，若是以現有微薄的研究結果來講，路怒跟人類的很多憤怒行為一樣，男性、藥酒癮、性荷爾蒙、認知缺陷、創傷史是危險因子，就年齡層來看，由於與荷爾蒙、衝動控制相關，年紀越大、機會越低。一個人，到了70歲後，才開始路怒的機會，究竟是多少呢？而若是問題回到所謂的攻擊性來，一個人到了70歲後才衍生明顯的攻擊性，你會先想到甚麼呢？

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