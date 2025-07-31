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正確飲食、適量運動 擺脫「代謝症候群」

2025/07/31 05:30
正確飲食、適量運動 擺脫「代謝症候群」

▲多活動是讓自己調氣調息，若無法負荷高強度運動，快走也是很好的健身方式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／趙家儀

正確飲食、適量運動 擺脫「代謝症候群」

▲上班族長時間坐著，長期無運動習慣，易致體內各種代謝失衡，除了肥胖，可能導致中風等嚴重併發症。（照片提供／趙家儀）

「代謝症候群」是指中心肥胖（腰圍過粗）、血壓、空腹血糖、三酸甘油酯過高及好的膽固醇不足（高密度脂蛋白膽固醇）等5大指標有出現3項以上。

正確飲食、適量運動 擺脫「代謝症候群」

▲濕氣重者的主食可為薏仁飯。（照片提供／趙家儀）

代謝症候群的2大主因，分別為吃過量和運動量偏少。過食高醣、高油食物或吃過量消夜，容易壅滯中焦，妨礙脾胃運化的功能，長久累積下來，最後產生傷害人體的病理產物：痰、濕、水、飲。

營養均衡 選擇原型食物

少活動是指活動量不足，長時間坐著使用電腦，長期無運動習慣，容易影響身體氣機運行，就是「氣滯血瘀」。人體氣血陰陽開始失衡造成臟腑勞損，氣血運行不利導致絡瘀脈損，進一步導致體內各種代謝失衡，除了肥胖，可能導致許多如中風等嚴重併發症。

若想擺脫代謝症候群，重點在於體重控制，如何正確吃以及適量運動很重要。首先營養必須均衡，可用低醣飲食作為簡單的概念，在前2週可以減少醣類攝取，同時搭配蛋白質與健康天然的脂肪，使身體快速進入脂肪分解狀態，減少麵包米飯等主食，用魚肉蛋奶去增加足夠的蛋白質，來減少原本一天攝取的總熱量。但是如果肝腎功能不佳者、懷孕或哺乳婦女、糖尿病、癌症或使用利尿劑等較不適宜，此方法需尋求專業醫師或營養師評估。

食物盡量選擇原型食物，水果選擇平性的芭樂、蘋果。中醫師會依照個人體質提供病人不同的食譜，例如：濕氣重者可搭配薏仁飯，用薏仁與米一起煮的同時健脾胃利濕。

多活動 讓自己調氣調息

需注意的是，刻意吃得太少，也無法變瘦。因為吃太少時，無法維持基本的人體代謝所需要的熱量，基礎代謝就下降，此時容易讓代謝更差，所以重點是選擇正確的營養食物；多活動是讓自己調氣調息，若耐力或體質偏強壯者，可在家中進行超慢跑或跳繩。若心臟功能差或身體無法負荷高強度運動的人，可選擇輕度運動：例如散步快走。

每個人只要選擇適合自己的運動，配合正確的飲食也可擺脫代謝症候群。

（作者為台南新樓醫院中醫科主治醫師）

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