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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》4日常狀況傷到前十字韌帶 4症狀一次看

2025/05/20 21:54

醫師表示，突然扭到膝蓋、跳躍落地姿勢不當、突然轉身或改變方向、車禍或強烈撞擊後，都可能造成前十字韌帶受傷；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，突然扭到膝蓋、跳躍落地姿勢不當、突然轉身或改變方向、車禍或強烈撞擊後，都可能造成前十字韌帶受傷；情境照。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不是專業運動選手也可能傷到前十字韌帶！潤生復健科診所院長王竣平指出，像是突然扭到膝蓋跳躍落地姿勢不當突然轉身或改變方向車禍或強烈撞擊後，如果出現劇烈疼痛膝蓋腫脹無法正常行走無法完全彎曲或伸直膝蓋，可能是傷到前十字韌帶，應立即停止活動並尋求醫療幫助。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文說明，前十字韌（ACL）帶位於膝關節內部，主要功能是：穩定膝蓋 ，防止大腿骨與脛骨過度移動、幫助膝關節在運動時保持正確軌跡、協助控制膝蓋的旋轉與彎曲動作。一旦ACL受傷，膝蓋的穩定性就會大幅下降，甚至影響日常活動。也是為什麼ACL受傷後，有些人走路會不穩、上下樓梯困難，甚至無法跑步或運動。

日常生活如何傷到前十字韌帶

●突然扭到膝蓋：像是穿高跟鞋時不小心崴腳，或是騎機車時腳突然踩空，或是行走時不慎踩到坑洞或樓梯邊緣。這些突發狀況，可能導致膝蓋急劇扭轉，進而傷及ACL。

●跳躍落地姿勢不當：像是有些人在玩遊樂設施時，喜歡突然跳下來，或是爬山或健行時跳過障礙物，或是瑜伽或健身訓練中跳起再落地時，膝蓋沒穩住。這些動作可能導致膝蓋過度伸展或旋轉，使ACL承受過大的壓力。

●突然轉身或改變方向：比如在濕滑地面上轉身時，腳沒跟上。或是追公車時急轉彎，但膝蓋卡住。或是在家中玩耍時，孩子突然拉你轉身。這些情況也可能讓ACL承受瞬間的強大壓力，導致受傷。

●車禍或強烈撞擊：當車禍發生時，膝蓋受到前方撞擊，可能造成ACL受損。這在機車騎士或自行車族群中特別常見。

ACL受傷的常見症狀

●劇烈疼痛：受傷當下可能聽到「啪」的一聲，並感到劇痛。

●膝蓋腫脹：受傷後幾小時內，膝蓋會快速腫起來。

●無法正常行走：走路時會覺得膝蓋不穩，甚至會突然「軟腳」。

●無法完全彎曲或伸直膝蓋

ACL受傷後怎麼辦

王竣平表示，如果不幸受傷，應該立即冰敷、抬高腿部並休息，然後尋求專業醫生的評估。一般常見的醫療處理方式包括：如果只是輕微拉傷，通常用物理治療、運動復健或是再生注射即可恢復；但如果是嚴重撕裂或斷裂，就可能需要進行 ACL 重建手術，術後通常需要6-12 個月的復健，才能完全恢復正常活動。

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