健康網》4日常狀況傷到前十字韌帶 4症狀一次看

醫師表示，突然扭到膝蓋、跳躍落地姿勢不當、突然轉身或改變方向、車禍或強烈撞擊後，都可能造成前十字韌帶受傷；情境照。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不是專業運動選手也可能傷到前十字韌帶！潤生復健科診所院長王竣平指出，像是突然扭到膝蓋、跳躍落地姿勢不當、突然轉身或改變方向、車禍或強烈撞擊後，如果出現劇烈疼痛、膝蓋腫脹、無法正常行走、無法完全彎曲或伸直膝蓋，可能是傷到前十字韌帶，應立即停止活動並尋求醫療幫助。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文說明，前十字韌（ACL）帶位於膝關節內部，主要功能是：穩定膝蓋 ，防止大腿骨與脛骨過度移動、幫助膝關節在運動時保持正確軌跡、協助控制膝蓋的旋轉與彎曲動作。一旦ACL受傷，膝蓋的穩定性就會大幅下降，甚至影響日常活動。也是為什麼ACL受傷後，有些人走路會不穩、上下樓梯困難，甚至無法跑步或運動。

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日常生活如何傷到前十字韌帶

●突然扭到膝蓋：像是穿高跟鞋時不小心崴腳，或是騎機車時腳突然踩空，或是行走時不慎踩到坑洞或樓梯邊緣。這些突發狀況，可能導致膝蓋急劇扭轉，進而傷及ACL。

●跳躍落地姿勢不當：像是有些人在玩遊樂設施時，喜歡突然跳下來，或是爬山或健行時跳過障礙物，或是瑜伽或健身訓練中跳起再落地時，膝蓋沒穩住。這些動作可能導致膝蓋過度伸展或旋轉，使ACL承受過大的壓力。

●突然轉身或改變方向：比如在濕滑地面上轉身時，腳沒跟上。或是追公車時急轉彎，但膝蓋卡住。或是在家中玩耍時，孩子突然拉你轉身。這些情況也可能讓ACL承受瞬間的強大壓力，導致受傷。

●車禍或強烈撞擊：當車禍發生時，膝蓋受到前方撞擊，可能造成ACL受損。這在機車騎士或自行車族群中特別常見。

ACL受傷的常見症狀

●劇烈疼痛：受傷當下可能聽到「啪」的一聲，並感到劇痛。

●膝蓋腫脹：受傷後幾小時內，膝蓋會快速腫起來。

●無法正常行走：走路時會覺得膝蓋不穩，甚至會突然「軟腳」。

●無法完全彎曲或伸直膝蓋。

ACL受傷後怎麼辦

王竣平表示，如果不幸受傷，應該立即冰敷、抬高腿部並休息，然後尋求專業醫生的評估。一般常見的醫療處理方式包括：如果只是輕微拉傷，通常用物理治療、運動復健或是再生注射即可恢復；但如果是嚴重撕裂或斷裂，就可能需要進行 ACL 重建手術，術後通常需要6-12 個月的復健，才能完全恢復正常活動。

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