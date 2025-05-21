健康網》空腹運動瘦得快？ 餐前vs餐後燃脂效果大解析

營養師指出，據國外研究，單純從減脂觀點來看，空腹運動效果並沒有比較好，意即運動前或運動後吃東西，並不影響燃脂效果；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人熱衷運動健身，也常聽說運動前先吃些東西，有助於脂肪燃燒，是否真有其事？營養師科提斯表示，根據國外研究結果，空腹運動後，身體會為轉使用較多醣類而非脂肪；此外，持續燃燒脂肪的能力，也低於餐後運動。因此，單純從減脂觀點來看，空腹運動效果並沒有比較好；意即運動前或運動後吃東西，並不影響燃脂效果。

喜歡清晨運動您，通常是吃飽才去運動？還是空腹運動？科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理 」發文指出，早上空腹運動會被認為有助於燃脂，主要是因為睡覺時身體消耗不少肝醣，當早上起床後，進行運動時，身體缺少了肝醣當作能量，於是只好燃燒脂肪，所以會覺得空腹應有助於燃脂。

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運動前後飲食不影響減脂

至於空腹進行有氧運動，是否真的可以幫助減重、減脂？科提斯說，國外1篇研究將20位年輕女性分成2組，搭配減重飲食，進行每週3次、每次1小時、持續4週的有氧運動。其中1組為空腹運動組，也就是運動前不吃東西；另1組是餐後運動組，亦即運動前先吃東西。研究結果發現，2組參與者的體重與體脂皆明顯降低，但彼此無差異；這代表運動前吃不吃東西，其實並不影響減脂效果。

研究：空腹運動「後燃」效果較低

為什麼會是這種結果？科提斯說，該研究作者提出以下2點推論：

●空腹運動時，會燃燒比較多的脂肪當作能量；但是運動後會轉為使用較多醣類，反而減少脂肪燃燒。

●空腹運動下，運動後過量氧耗（EPOC），又被稱為「後燃」，會低於餐後運動。也就是說，空腹運動後，持續燃燒脂肪的能力，低於餐後運動。

科提斯說，綜合該研究以上推論，以整天效果來看，空腹運動的熱量及脂肪燃燒情況，並不會明顯高於餐後運動，因此，是否先進食再運動較好？對於減重、減脂的效果來說，其實並無影響。

柯提斯提醒，因空腹運動與否，對於減脂效果並無顯著差異，建議可以選擇自己喜歡的方式進行運動，畢竟運動須能夠持續，才能真正達到促進健康、維持體態的效果。

營養師表示，國外研究結果推論，空腹運動時，會燃燒比較多的脂肪當作能量；但運動後會轉為使用較多醣類，反而減少脂肪燃燒；情境照。（圖取自freepik）

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