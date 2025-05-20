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健康網》吃金針拉肚子？ 中醫曝「關鍵」1招破解

2025/05/20 14:46

中醫師表示，新鮮金針花含有秋水仙素，容易引發腸胃不適，只要經過浸泡、汆燙後，便能破壞該成分，就不會拉肚子了；示意圖。（資料照）

中醫師表示，新鮮金針花含有秋水仙素，容易引發腸胃不適，只要經過浸泡、汆燙後，便能破壞該成分，就不會拉肚子了；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃金針花會拉肚子？中醫師林本庭在臉書專頁「林本庭 中醫師」發文解答，新鮮金針花含有秋水仙素，容易引發腸胃不適，出現腹瀉症狀，只要經過浸泡、汆燙過程後，便能破壞該成分，就不會拉肚子了。

金針富含鐵質 菠菜10-20倍

金針富含營養，農業部曾指出，金針抗氧化能力相當高，且鐵質含量為菠菜的10-20倍，抗氧化物質如多酚類及類黃酮等含量均有不錯表現。

先用水泡1小時 再沸水煮熟

林本庭說明，新鮮的金針花含有秋水仙素，先泡過，再經過烹煮汆燙後，該成份就會被破壞掉。這也是為什麼大家都說它比較「冷」的原因，讓人容易拉肚子。而因為乾金針經過曬乾、加熱，成份理所當然就不見了！他也推薦，金針花炒個蒜頭和肉絲，還能助眠、補血、消水腫。

中醫師說明，乾金針經過曬乾、加熱，其中的秋水仙素也已被破壞掉了；示意圖。（資料照）

中醫師說明，乾金針經過曬乾、加熱，其中的秋水仙素也已被破壞掉了；示意圖。（資料照）

農業部也曾解釋，食用未徹底煮熟的新鮮金針花可能會中毒，雖然花中含有的秋水仙鹼（秋水仙素）本身無毒，但是當進食後大約半小時至4小時，經過胃腸道吸收，便會氧化成有毒物質「氧化二秋水仙鹼」而引致中毒，可能導致腸胃不適、腹痛、嘔吐和腹瀉等症狀，甚至會昏眩。因此食用新鮮金針花前，先用水浸泡1小時以上，最後用沸水燙熟煮透，去除其中的毒素，避免食物中毒。

金針保存 冷藏、分裝尤佳

購買回家的金針，如何保存？農業部建議，未開封的金針乾製品，可存放於通風、陰涼處；若能冷藏保存尤佳，包裝較大者建議分裝成小份，保持食物新鮮。使用前，建議透過觸摸及嗅聞的方式確認品質，若有酸味、黏感則應放棄食用。

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