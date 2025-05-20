健康網》夏天小心食物中毒！ 營養師：４大生食風險一次看

營養師指出，5月是食物中毒高峰期，提醒生食肉類、海鮮、蛋類、生菜水果等風險高，須多留心製作溫度、清洗保存等重點；情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日炎炎食慾差，冰冰涼涼不燙口的食物特別受人青睞。營養師黃品瑄指出，天氣一熱，大家開始嗜吃涼拌、生食，但須注意每年5月也是食物中毒的高峰期。尤其提醒生肉、生海鮮、蛋類、生菜水果等常見４類飲食風險高，中毒症狀也多樣，須多留心製作溫度、產地來源、清洗保存等重點，夏季才能安心健康享美食。

常見生食菌種與中毒症狀

黃品瑄於臉書專頁「營養師品瑄」發文表示，沙拉、生魚片、涼拌類食物夏日超消暑，但不是人人都適合吃，再加上天氣炎熱，應該特別注意以下４大類食材的生食風險：

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●生肉類：牛、豬、羊、雞等，易有弓漿蟲、沙門氏菌、大腸桿菌存在，常見料理如3-7分熟的牛排、生牛肉湯等，中毒可能症狀，包括：腹痛、腹瀉、發燒、噁心、喉嚨痛等。

●生海鮮：魚、貝、章魚等，可能存有異尖線蟲、腸炎弧菌等，常見料理食材如貝類、生魚片、烏賊等，中毒可能症狀，包括：噁心、腹痛、腹瀉、頭痛、發燒等。

營養師說，生肉類易有弓漿蟲、沙門氏菌、大腸桿菌存在，常見料理如3-7分熟的牛排、生牛肉湯等，夏日食用須多小心；示意圖。（圖取自freepik）

●蛋類：生蛋、半熟蛋等，易存有沙門氏菌，常見料理如生蛋拌飯、手作美乃滋醬料、半熟蛋等，中毒可能症狀，包括：腹痛、腹瀉、發燒、噁心、嘔吐等。

●生菜水果：未清洗的蔬菜水果，易有弓漿蟲或農藥殘留，因此，食用生菜沙拉、水果乾等亦須小心，可能中毒症狀，包括：倦怠、噁心、頭暈、全身無力等。

料理溫度、保存清洗須留心

黃品瑄說，除了食物選擇須注意外，也要留心以下４類食材處理要點：生肉類食品的肉品中心溫度，至少要加熱到70°C以上，才能有效殺死細菌；食用生海鮮時，應選擇可生食及冷凍處理的產品，也就是說，須經−20°C與7天以上冷凍，以減少風險；食用生蛋或未全熟蛋製品時，須選購有認證的洗選蛋，且避免讓幼童與孕婦食用生蛋；生菜水果以流動清水，加上蔬果清洗劑處理，並避免購買來源不明的產品。

最後，黃品瑄提醒，選購食材時，應記住以下3件事：食材來源、產地須可靠透明；保存、處理時，須注意溫度與清潔；特殊族群須避開生食，例如：孕婦、孩童、年長者等，這樣才能安心食用。

營養師提醒，食用生蛋或未全熟蛋製品時，須選購有認證的洗選蛋，且應避免讓幼童與孕婦食用生蛋；示意圖。（圖取自freepik）

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