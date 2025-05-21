健康網》減重不復胖！ 醫教「3招」成功甩肉不回彈

醫師提醒，成功減重後也別過於鬆懈，建議將減重習慣納入生活中、定期監測體重等，有助於減重不復胖；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕成功減重，就想大吃大喝，小心再度變胖！台中大里仁愛醫院代謝減重中心主任趙世晃提醒，成功減重後也別過於鬆懈，建議將減重習慣納入生活中、定期監測體重，並讚美、肯定自己，有助於減重不復胖！

趙世晃在臉書專頁「減重代謝 趙世晃醫師的易瘦心法」發文分享，減重成功後，怎麼不復胖，讓成果長久留在你身上，也留在你的生活裡，就須做到3件事：

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●第1招—強化減重習慣：首先應穩定作息，不沾染復胖的惡習，固定生活作息；同時，應設新目標，加入運動、保持動力；最後，飲食上，也應健康飲食，避免暴飲暴食、過度節食。

●第2招—定期監測體重：建議每天量體重，保持警覺心，並定期檢查體脂、腰圍等健康指標。若發現持續復胖，建議尋求幫助或門診諮商。

醫師建議，別靠手機螢幕逃避孤單、不靠食物安慰自己，而是學會對鏡子笑，肯定自己，有助於減重不復胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

●第3招—維持對自己的戀愛或讚美：不靠手機螢幕逃避孤單、不靠食物安慰自己，而是學會對鏡子笑，肯定自己，對自己說「你做得很好！」

健康減重 每週減輕0.5公斤

國健署也曾提醒，健康減重應以每週減輕0.5公斤為目標，相當於每日應減少500大卡。通常建議，減重時期，女性每天攝取1,200-1,500大卡、男性每天1,500-1,800大卡。當然熱量減少愈多，體重減輕愈多，可快速獲得成就感，但過度嚴苛的節食讓人出現虛弱、掉髮、情緒不穩和營養欠缺，一旦解禁，食慾大開，又落入肥胖的惡性循環。

國健署建議，減重目標設定不要好高騖遠，反而容易打退堂鼓；以做得到為原則，可參考漸進式做法，例如戒除含糖飲料、酒精、零食消夜，並細嚼慢嚥，增加走路、爬樓梯等微小行為修正，每日輕鬆減少200大卡，再逐步增強運動及飲食分量控制，朝向日減500大卡邁進，在均衡飲食原則下，健康減肥。

國健署建議，減重目標設定不要好高騖遠，以做得到為原則，如戒除含糖飲料等，漸進式修正，健康減重；圖為情境照。（圖取自freepik）

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