自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重不復胖！ 醫教「3招」成功甩肉不回彈

2025/05/21 20:02

醫師提醒，成功減重後也別過於鬆懈，建議將減重習慣納入生活中、定期監測體重等，有助於減重不復胖；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，成功減重後也別過於鬆懈，建議將減重習慣納入生活中、定期監測體重等，有助於減重不復胖；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕成功減重，就想大吃大喝，小心再度變胖！台中大里仁愛醫院代謝減重中心主任趙世晃提醒，成功減重後也別過於鬆懈，建議將減重習慣納入生活中、定期監測體重，並讚美、肯定自己，有助於減重不復胖！

趙世晃在臉書專頁「減重代謝 趙世晃醫師的易瘦心法」發文分享，減重成功後，怎麼不復胖，讓成果長久留在你身上，也留在你的生活裡，就須做到3件事：

●第1招—強化減重習慣：首先應穩定作息，不沾染復胖的惡習，固定生活作息；同時，應設新目標，加入運動、保持動力；最後，飲食上，也應健康飲食，避免暴飲暴食、過度節食。

●第2招—定期監測體重：建議每天量體重，保持警覺心，並定期檢查體脂、腰圍等健康指標。若發現持續復胖，建議尋求幫助或門診諮商。

醫師建議，別靠手機螢幕逃避孤單、不靠食物安慰自己，而是學會對鏡子笑，肯定自己，有助於減重不復胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，別靠手機螢幕逃避孤單、不靠食物安慰自己，而是學會對鏡子笑，肯定自己，有助於減重不復胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

●第3招—維持對自己的戀愛或讚美：不靠手機螢幕逃避孤單、不靠食物安慰自己，而是學會對鏡子笑，肯定自己，對自己說「你做得很好！」

健康減重 每週減輕0.5公斤

國健署也曾提醒，健康減重應以每週減輕0.5公斤為目標，相當於每日應減少500大卡。通常建議，減重時期，女性每天攝取1,200-1,500大卡、男性每天1,500-1,800大卡。當然熱量減少愈多，體重減輕愈多，可快速獲得成就感，但過度嚴苛的節食讓人出現虛弱、掉髮、情緒不穩和營養欠缺，一旦解禁，食慾大開，又落入肥胖的惡性循環。

國健署建議，減重目標設定不要好高騖遠，反而容易打退堂鼓；以做得到為原則，可參考漸進式做法，例如戒除含糖飲料、酒精、零食消夜，並細嚼慢嚥，增加走路、爬樓梯等微小行為修正，每日輕鬆減少200大卡，再逐步增強運動及飲食分量控制，朝向日減500大卡邁進，在均衡飲食原則下，健康減肥。

國健署建議，減重目標設定不要好高騖遠，以做得到為原則，如戒除含糖飲料等，漸進式修正，健康減重；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署建議，減重目標設定不要好高騖遠，以做得到為原則，如戒除含糖飲料等，漸進式修正，健康減重；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中