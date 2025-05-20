健康網》5旬婦感冒後耳鳴 上鼓室中耳炎惹禍

患者的電腦斷層影像顯示「上鼓室中耳炎」。（陳建志提供）

文／陳建志

1名50歲女性，在某次感冒過後，右耳總是會聽見「嗡~嗡~嗡」，很像耳邊有馬達正在運轉。與人交談時，老覺得右側耳悶，好像隔著一道牆，有時會聽不清楚。奇怪的是，如果旁邊真的有一台機車在怠速，或是打掃使用吸塵器，環境中持續有低沉的震動聲或吵雜聲時，耳鳴反而會消失，且聽力會變好。一直很擔心是不是腦神經衰落引發聽幻覺，變得緊張兮兮。

就醫時，原本以為聽力障礙，連續做了幾次的聽力檢查，都在正常範圍，但數值卻有差別，她強調「完全服從指令，沒有亂做」，原本以為是聽力計故障，但立即性設備檢修卻正常。

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在她耳後給予持續震動的聲響時，右耳聽力真的變好，且穩定。中耳分析發現雙耳傳導阻力偏高。最後，電腦斷層檢查發現，右耳聽小骨骨膜變厚，無法見到關節空隙，原來是罹患了「上鼓室中耳炎 （epitympanic otitis media）」。

根據解剖，聽小骨位於中耳腔上方，當耳膜收集聲波後，利用槓桿原理，把聲波傳進內耳耳蝸。感冒時，病毒從耳咽管進入，感染中耳腔，若局限於上鼓室，聽小骨鏈周圍骨膜及黏膜變厚，影響聲波傳導，患者出現傳導性聽障，感到耳悶。倘若發炎侵犯內耳耳蝸，改變內淋巴液比重，柯蒂氏器發生剪力位移，還會出現發炎性耳鳴。

上鼓室中耳炎會侵犯聽小骨鏈。（陳建志提供）

治療此病，最好能查出中耳發炎的原因。若是過敏所致，建議使用抗組織胺，劑量要高；若是細菌感染所致，建議先對耳咽管處進行細菌培養，選擇適當抗生素，最好靜脈注射。這名個案在積極用藥大約1個月後，耳鳴及聽障均消失。

此病若不治療，發炎持續，恐造成聽小骨變性，或者鈣質沉積，恐鼓室硬化，變成難以矯治且明顯的傳導性聽力障礙，就只能配戴助聽器，甚至接受聽小骨置換或重建手術。

若聽見不明耳鳴聲，或時時感到耳悶，宜盡早就醫。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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