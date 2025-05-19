健康網》護眼顧腸靠花青素！ 國健署點名紫米、火龍果入選

國健署指出，紅火龍果含有豐富的花青素；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕花青素是1種植化素，它有益於身體健康！國民健康署說明，攝取花青素，可保護眼睛健康、降發炎及改變腸道菌相，不過因人體無法自行合成，因此可透過藍、紫、紅色等深色食物補充，如全穀雜糧類的紫米、蔬菜類的茄子、水果類的紅火龍果、葡萄等。

國健署在臉書專頁發文指出，花青素是1種抗氧化植化素，對身體有許多好處，包括：保護眼睛、改善腸道菌相、降低發炎等好處，但人體沒有辦法自行合成，所以必須透過飲食來補充。

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國健署表示，花青素可改變腸道菌相，有益身體健康；示意圖。（圖取自shutterstock）

哪些食物可以補充到花青素？國健署表示，通常藍色、紫色、紅色等深色食物中，花青素含量會較高，因此分別列舉全榖雜糧類、蔬菜類及水果類中含有花青素的食物，並建議日常飲食多挑選深色食物，就能吃進更多重要花青素，讓健康更加分：

1.全穀雜糧類：紫玉米、紫山藥、黑米、紫米、 紫地瓜。

2.蔬菜類：紫甘藍、紫高麗菜、紅洋蔥、茄子、紫洋蔥。

3.水果類：黑李子、紅火龍果、葡萄、桑椹、櫻桃。

國健署舉例，蔬菜類中，紫高麗菜屬富含花青素的食物；示意圖。（圖取自freepik）

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