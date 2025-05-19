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健康網》奇亞籽膨脹10倍成「營養膠囊」 3功效飽足又護心

2025/05/19 19:10

洪泰雄分享，奇亞籽含有好油脂、優蛋白、高纖維，更堪稱植物界難得一見的「3合1營養膠囊」；示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄分享，奇亞籽含有好油脂、優蛋白、高纖維，更堪稱植物界難得一見的「3合1營養膠囊」；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小小一顆奇亞籽，加入水中膨脹10倍大，竟還隱藏驚人的營養密碼！營養學者洪泰雄在臉書分享，奇亞籽在近年成為熱門的健康食材，不僅常被加入優格、果汁或蔬果飲中，滑溜的口感深受喜愛，好油脂、優質蛋白、高纖維，可以算是植物界「3合1營養膠囊」。

洪泰雄指出，奇亞籽泡水後體積可膨脹至原本的10倍，富含多種對身體有益的營養成分，包括：

1. 好油脂：每100公克奇亞籽中脂肪含量高達30克，其中超過一半為植物性Omega-3脂肪酸（ALA），具有抗發炎、保護心血管的作用。

2. 優質蛋白質：每100公克含約16克蛋白質，且為完整蛋白來源，對素食者來說是一項理想的營養補充來源。

3. 超高膳食纖維：膳食纖維含量超過30克，有助促進腸道蠕動、延緩血糖上升、增加飽足感，是控制體重與血糖的好幫手。

洪泰雄指出，奇亞籽泡水後會形成膠狀物，富含可溶性纖維，對腸胃溫和，能幫助延緩醣類吸收；示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄指出，奇亞籽泡水後會形成膠狀物，富含可溶性纖維，對腸胃溫和，能幫助延緩醣類吸收；示意圖。（圖取自freepik）

此外，奇亞籽泡水後會形成膠狀物，富含可溶性纖維，對腸胃溫和，能幫助延緩醣類吸收，對減重與血糖控制者特別有益。

洪泰雄也分享個人食用方式，將奇亞籽泡水10分鐘後加入無糖豆漿或優格中，既有飽足感又不易脹氣。有時也會加進蔬果綠拿鐵，風味更有層次。

他建議，每日攝取量為1至2湯匙，務必先泡水再食用，以避免乾吃造成腸胃不適。同時記得攝取足夠水分，讓奇亞籽充分釋放「魔法」營養價值。

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