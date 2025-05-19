健康網》中藥奶茶新風味！ 枸杞、菊花入茶不上火

林本庭分享，中藥風味奶茶，以紅茶、鮮奶當基底、黑糖提味，相當清爽。（圖擷取自林本庭臉書）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，一杯冰涼奶茶總讓人難以抗拒，但您聽過「中藥奶茶」嗎？中醫師林本庭分享，結合傳統中藥材，自製出一款既香濃又養生的中藥風味奶茶，以紅茶、鮮奶當基底、黑糖提味，相當清爽。

林本庭在臉書專頁「林本庭 中醫師」分享自製配方，以肉桂、白豆蔻、丁香、月桂葉等辛香料為基底，搭配薑與紅棗調合，加水煮滾後加入紅茶包續煮，再倒入鮮奶煮沸，最後酌加黑糖提味，不僅口感濃郁，更具溫補效果。

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林本庭以肉桂、白豆蔻、丁香、月桂葉等辛香料為基底，搭配薑與紅棗調合。（圖擷取自林本庭臉書）

林本庭指出，若體質偏燥或天氣炎熱，建議可改用枸杞、菊花、蓮子等藥材煮茶，更適合夏日飲用，也較不易上火。

農業部指出，菊花是亞洲傳統保健草本植物，《神農本草經》記載其可「利血氣，耐老延年」，《本草綱目》亦記載其性甘味寒，有「散風熱，平肝明目」之效；蓮子性平味甘澀，有補脾止瀉、清心養神、益腎等多重功能，《本草綱目》寫具「交心腎，厚腸胃，固精氣，強筋骨，補虛損，利耳目，除寒濕」作用。

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