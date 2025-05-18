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健康網》改善鼻塞、止鼾！ 中醫公開「3大穴位」超助眠

2025/05/18 21:23

中醫指出，睡眠品質影響健康，若因鼻塞或打鼾導致夜夜難眠，可嘗試按壓安眠止鼾3神穴；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫指出，睡眠品質影響健康，若因鼻塞或打鼾導致夜夜難眠，可嘗試按壓安眠止鼾3神穴；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠品質影響健康，若因鼻塞或打鼾導致夜夜難眠，該怎麼辦？翰醫堂中醫診所中醫師近日在臉書粉專分享「安眠止鼾3神穴」，包含鼻通穴、迎香穴、天突穴，只需利用手指在特定穴位順時針或逆時針各按摩30秒，就能有效舒緩鼻塞、減少打鼾，提升睡眠品質，不再干擾自己或旁人。

鼻通穴

●位置：鼻翼上方、鼻樑兩側，接近內眼角處。

●功效：改善鼻塞、流鼻水，亦有助於緩解打呼與鼻炎問題。

迎香穴

●位置：鼻翼外側，法令紋旁約0.5公分處。

●功效：促進鼻腔通暢，改善呼吸不順的狀況。

中醫指出，天突穴位於鎖骨中間的凹陷處；示意圖。（資料照）

中醫指出，天突穴位於鎖骨中間的凹陷處；示意圖。（資料照）

天突穴

●位置：鎖骨中間的凹陷處。

●功效：緩解咽喉腫痛，有助打開氣道，改善氣道阻塞情形。

中醫師提醒，這3個穴位操作簡單、無需特殊工具，只要每天花幾分鐘，就可能讓鼻子順暢、呼吸更輕鬆、夜晚更好眠。若症狀持續嚴重，仍建議尋求專業醫療協助。健康從睡眠開始，不妨試試這套中醫推薦的「安眠止鼾3神穴」，幫助你和家人一起擁有寧靜夜晚。

中醫師說，健康從睡眠開始，不妨試試這套中醫推薦的「安眠止鼾3神穴」，幫助你和家人一起擁有寧靜夜晚；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師說，健康從睡眠開始，不妨試試這套中醫推薦的「安眠止鼾3神穴」，幫助你和家人一起擁有寧靜夜晚；圖為情境照。（圖取自freepik）

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