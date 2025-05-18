健康網》復胖不是不努力！ 研究：脂肪細胞「記得你胖過」

研究顯示，接受大幅度減重手術的人，在術後2年後，脂肪細胞的代謝相關基因仍處於沉默狀態，促進發炎與纖維化的基因依然活躍；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您知道脂肪細胞也有「記憶力」嗎？恆新復健科診所醫師王思恒近日在臉書專頁「一分鐘健身教室」分享一項刊登於《Nature》期刊的最新研究指出，即使透過減重手術讓體重明顯下降，脂肪細胞仍保留肥胖時期的「基因表現異常」，仍有風險復胖。不過，他強調，減重是迫切重要的事情，研究並非鼓勵大家放棄，而是要同理並支持努力減重的人。

研究顯示，接受大幅度減重手術（平均BMI下降25%）的人，在術後2年，脂肪細胞的代謝相關基因（如IGF1、LPIN1）仍處於沉默狀態，促進發炎與纖維化的基因依然活躍。類似現象也出現在動物實驗中，曾胖過的小鼠即使透過健康飲食恢復正常體重，當再次暴露於高脂飲食時，復胖速度明顯快於對照組。

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脂肪細胞僅是配角 真正主因在大腦

然而，王思恒指出，這並不表示脂肪細胞的記憶是復胖的主要原因。根據目前的科學認知，大腦才是掌控體重變化的核心。下視丘發炎與對瘦體素（Leptin）的阻抗才是導致復胖的重要機制。脂肪細胞的改變，可能只是其中一環。

對於過重或肥胖族群而言，減重仍是預防糖尿病、高血壓、心血管疾病、癌症、腎病與失智症等疾病的重要策略；圖為情境照。（圖取自freepik）

肥胖與三高罹癌有關 減重具健康效益

儘管如此，研究並未否定減重的價值。減重後，多數人的葡萄糖耐受性與胰島素敏感性仍能明顯改善。對於過重或肥胖族群而言，減重仍是預防糖尿病、高血壓、心血管疾病、癌症、腎病與失智症等疾病的重要策略。此外，復健科常見的關節與肌腱問題也與體重有密切關聯，減重對緩解這些問題亦有助益。

這項研究也讓人重新思考對減重者的觀點。減重並非單靠意志力就能成功，背後牽涉基因、環境、神經系統與細胞層級的複雜交互作用。王思恒強調，指責一個人瘦不下來，就如同責怪病人為什麼會生病一樣不合理。理解減重的難處，有助於建立更同理與支持的社會氛圍，讓正在努力的人獲得更多理解與鼓勵。

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