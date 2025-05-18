健康網》缺B群恐害白髮狂冒！ 營養師推「7類食物」養秀髮

營養師列出一些有助於養髮的食物，如含鋅的蝦、含鐵的豬肝、含維生素C的芭樂、含B群的全穀飯等；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明沒很老卻一直冒白髮？營養師高敏敏在臉書專頁發文指出，長白髮與壓力、營養不足有關，尤其壓力大易使維生素B群流失，可能會有早發性白髮的問題。對此，她列出7類有助於養髮的食物，如富含蛋白質的雞胸肉、含鐵的豬肝、含維生素C的芭樂、含B群的全穀飯、含維生素E的芝麻、含鋅的蝦、含銅的可可豆等。

7營養素養出亮麗黑髮

●優質蛋白質：蛋白質是頭髮最重要的基底，「酪胺酸」更是黑色素的原料。推薦食物：雞蛋、雞胸肉、鮭魚、豆製品。

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●鐵質：將氧氣運送全身，促進頭髮健康生長、避免貧血而落髮，可從豬血、鴨血、紅莧菜、豬肝中補充。

●維生素C：對抗壓力，形成髮內膠原蛋白，舉凡芭樂、柳橙、莓果、奇異果等皆含有豐富的維生素C。

●維生素B群：幫助能量代謝的維生素，壓力大易流失，進而影響紅血球攜帶氧氣至頭皮、毛囊的能力，尤其是缺乏維生素B1、2、6、12，容易有早發性白髮的問題。推薦食物從綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽攝取。

●維生素E：幫助抗氧化，減少壓力性白髮。推薦食物：堅果、芝麻、好油。

●礦物質鋅：合成黑色素的重要原料之一，舉例來說，牡蠣、蝦、肉等食物富含鋅。

●礦物質銅：生成黑色素的必要原料。推薦從可可豆、黃豆補充。

營養師表示，養髮不可缺少銅，它是生成黑色素的原料，可以從可可豆、黃豆等食物中攝取；示意圖。（圖取自freepik）

找回烏黑秀髮 遠離3件事

高敏敏表示，想找回烏黑秀髮除了注意飲食之外，也記得不要節食，節食會讓身體營養不良，髮絲變白首當其衝；再來，也不要抽菸、喝酒，長期抽菸、喝酒的人，體內自由基容易偏高，會破壞黑色素、毛囊細胞，影響毛髮黑色素生成，造成白頭髮增生、掉髮的情況。

最後，她提醒，平時日常生活中，只要保持好心情、規律運動，就能維持身體循環，養出健康秀髮。

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營養師高敏敏。（高敏敏提供）



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