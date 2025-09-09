7歲男童邊看電視邊吃餅乾誤吞「奧特曼」 X光畫面曝光

「奧特曼本人在此」輕鬆幽默口吻調侃一番。（圖翻攝自Threads）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一名7歲男童一邊看電視一邊吃餅乾，誤吞2.8公分長的「奧特曼」造型吊飾，2天後到醫院照X光，「奧特曼」在小腸位置，醫師建議隨糞便排出。畫面曝光後，網友留言說，「大出來是不是變成奧德賽」。

網友在網路社群Threads貼文指出，「禮拜六侄子說他好像把奧特曼吃下去，今天去照X光片果然…一邊看電視一邊吃餅乾的後果」。PO出的X光片顯示，「奧特曼」還在腹腔內，另附一張「奧特曼本人在此」圖片，以輕鬆幽默口吻調侃一番。

宜蘭一名7歲男童邊看電視邊吃餅乾，誤吞「奧特曼」造型吊飾，X光畫面曝光。（圖翻攝自Threads）

男童誤吞「奧特曼」畫面引發熱議，網友留言，「哇塞，這去學校是不是可以跟同學說，奧特曼住在我身體裡」、「奧特曼的下一個地方是馬桶」、「奧特曼都能吞下去，沒理由挑食了吧」。

據了解，男童6日誤吞「奧特曼」後，因無不適情形，家長希望自然排到體外，當下並未送醫，到了8日仍未排出，當天被帶到羅東博愛醫院求診，小兒科主任謝錦桐為男童照X光，體內吊飾已隨著腸道蠕動到小腸。

謝錦桐今天（9日）指出，男童體內的吊飾長約2.8公分、寬1.4公分，體積不大，加上沒有尖銳部位，不會刺傷腸子，可再觀察2天，隨著排便自然排出即可，如果仍未排到體外，再回診尋求其他合適處理方式。

