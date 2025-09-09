6旬老闆娘嗜睡、咳不停 竟是大白肺上身

謝逸安呼籲，年長民眾可接種「呼吸道融合病毒疫苗」、「肺炎鏈球菌疫苗」，可降低住院與死亡的風險。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕65歲李姓老闆娘日前出現嗜睡、咳嗽、全身無力及胃口不佳掛急診，護理師測量血氧後驚覺竟只剩下90%， X光檢查更發現「雙肺白掉一大片」，醫師確診是肺炎惹的禍，緊急送至加護病房觀察照顧，所幸經用藥治療，1週後順利出院，醫師建議長輩應接種疫苗對抗肺炎，才能降低死亡風險。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師謝逸安表示，患者本身除高血壓外沒有其他慢性病，近日卻出現嗜睡症狀，且胃口越來越差，吃沒幾口飯就嚷著要去躺著休息，且頻頻咳嗽難以入眠，家屬趕緊送急診，果然到院後因症狀嚴重，必須立即使用呼吸器供給氧氣。

謝逸安強調，肺炎依其病因，可細分為細菌性肺炎、病毒性肺炎、黴菌性肺炎、肺結核等，不同病因有不同治療方式，例如細菌性肺炎會採用抗生素治療，病毒性肺炎則因其病毒的類型，而有不同的藥物或支持性治療等，其中最關鍵的是，民眾一旦覺得喘、咳嗽咳出血、胸痛，務必儘速就醫，以免病情急速惡化。

謝逸安指出，新冠肺炎肆虐影響，許多民眾聞肺炎色變，然而除了新冠肺炎外，流感、呼吸道融合病毒（RSV）以及肺炎鏈球菌等，都是常見社區型肺炎的呼吸道病原，尤其60歲以上長者、孕婦、兒童以及免疫力較弱的慢性病患，更是感染高風險族群，往往一感冒就「大白肺」。

謝逸安提醒，民眾若染上肺炎，肺部所產生的痰液，會先造成支氣管及肺泡堵塞、影響呼吸，嚴重者會危及生命，雖然多數病人只要盡早診斷治療，多半能順利康復，但仍有不少民眾常會自行購買成藥服用，以為「可以止咳就好」，導致病情越來越嚴重，甚至得長期住在加護病房難以脫身。

謝逸安呼籲，隨著年齡增長，人體免疫力會日漸衰落，除日常的飲食、運動保養外，接種「呼吸道融合病毒疫苗」、「肺炎鏈球菌疫苗」或者流感疫苗都是預防方法之一，適時的接種疫苗可以降低住院與死亡的風險，也能保護不適合或是尚未接種疫苗的家人，免於暴露在感染的風險中。

正常的肺部（左），以及肺部感染出現白肺（右）。（記者陳建志翻攝）

台中李姓婦人因嗜睡、久咳不停就醫，結果肺部X光檢查竟呈現「全白」，確診罹患肺炎。（記者陳建志翻攝）

