自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

6旬老闆娘嗜睡、咳不停 竟是大白肺上身

2025/09/09 13:12

謝逸安呼籲，年長民眾可接種「呼吸道融合病毒疫苗」、「肺炎鏈球菌疫苗」，可降低住院與死亡的風險。（記者陳建志攝）

謝逸安呼籲，年長民眾可接種「呼吸道融合病毒疫苗」、「肺炎鏈球菌疫苗」，可降低住院與死亡的風險。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕65歲李姓老闆娘日前出現嗜睡、咳嗽、全身無力及胃口不佳掛急診，護理師測量血氧後驚覺竟只剩下90%， X光檢查更發現「雙肺白掉一大片」，醫師確診是肺炎惹的禍，緊急送至加護病房觀察照顧，所幸經用藥治療，1週後順利出院，醫師建議長輩應接種疫苗對抗肺炎，才能降低死亡風險。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師謝逸安表示，患者本身除高血壓外沒有其他慢性病，近日卻出現嗜睡症狀，且胃口越來越差，吃沒幾口飯就嚷著要去躺著休息，且頻頻咳嗽難以入眠，家屬趕緊送急診，果然到院後因症狀嚴重，必須立即使用呼吸器供給氧氣。

謝逸安強調，肺炎依其病因，可細分為細菌性肺炎、病毒性肺炎、黴菌性肺炎、肺結核等，不同病因有不同治療方式，例如細菌性肺炎會採用抗生素治療，病毒性肺炎則因其病毒的類型，而有不同的藥物或支持性治療等，其中最關鍵的是，民眾一旦覺得喘、咳嗽咳出血、胸痛，務必儘速就醫，以免病情急速惡化。

謝逸安指出，新冠肺炎肆虐影響，許多民眾聞肺炎色變，然而除了新冠肺炎外，流感、呼吸道融合病毒（RSV）以及肺炎鏈球菌等，都是常見社區型肺炎的呼吸道病原，尤其60歲以上長者、孕婦、兒童以及免疫力較弱的慢性病患，更是感染高風險族群，往往一感冒就「大白肺」。

謝逸安提醒，民眾若染上肺炎，肺部所產生的痰液，會先造成支氣管及肺泡堵塞、影響呼吸，嚴重者會危及生命，雖然多數病人只要盡早診斷治療，多半能順利康復，但仍有不少民眾常會自行購買成藥服用，以為「可以止咳就好」，導致病情越來越嚴重，甚至得長期住在加護病房難以脫身。

謝逸安呼籲，隨著年齡增長，人體免疫力會日漸衰落，除日常的飲食、運動保養外，接種「呼吸道融合病毒疫苗」、「肺炎鏈球菌疫苗」或者流感疫苗都是預防方法之一，適時的接種疫苗可以降低住院與死亡的風險，也能保護不適合或是尚未接種疫苗的家人，免於暴露在感染的風險中。

正常的肺部（左），以及肺部感染出現白肺（右）。（記者陳建志翻攝）

正常的肺部（左），以及肺部感染出現白肺（右）。（記者陳建志翻攝）

台中李姓婦人因嗜睡、久咳不停就醫，結果肺部X光檢查竟呈現「全白」，確診罹患肺炎。（記者陳建志翻攝）

台中李姓婦人因嗜睡、久咳不停就醫，結果肺部X光檢查竟呈現「全白」，確診罹患肺炎。（記者陳建志翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中