自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

卵子我來了！ 精子「溫感GPS」啟動超狂甩尾助受精

2025/05/18 15:32

科學家新發現，體內高溫正是啟動精子努力突破卵子外層的關鍵衝刺「開關」。（法新社檔案照）

科學家新發現，體內高溫正是啟動精子努力突破卵子外層的關鍵衝刺「開關」。（法新社檔案照）

黃宜靜／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國華盛頓大學醫學院科學家在小鼠研究中發現，精子仰賴一個溫度敏感分子開關，啟動受精所需的「過度活化」運動。此成果揭示哺乳動物精子如何在較高溫的女性生殖道內成功受精，並為新型避孕及不孕治療帶來思路。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究指出，哺乳動物精子在比體溫略低的環境表現最佳。當進入高溫女性生殖道時，升溫會觸發精子內特定訊號，改變其游動方式。原本平穩前進的精子轉為猛烈擺動與扭轉，此高耗能運動是突破卵子外層的必要條件。

研究團隊鑑定出所有哺乳動物精子均有的關鍵蛋白「CatSper」。當環境溫度達女性生殖道水平（約攝氏38度以上）時，此蛋白便啟動精子「過度活化」。成果已發表於《自然通訊》（Nature Communications）。

該校教授波利娜·利什科（Polina Lishko, PhD）表示：「精子過度活化對成功受精至關重要。我們的研究鑑定出精子中一個受溫度調控的開關，能在需要時精準啟動。」

過去認為CatSper通道主要由pH值及黃體酮活化，但此理論不完全適用多數哺乳動物。溫度因此成關鍵。哺乳動物演化出巧妙機制維持雄性生殖器官低溫，如海豚利用背鰭、大象利用耳朵冷卻血液。人類則將睪丸置於體外。缺乏此類降溫機制的動物如鳥類，其精子無CatSper蛋白。

利什科團隊運用微米級技術觀察到，精子周遭溫度逾攝氏38度時，CatSper活化電荷模式出現明顯尖峰，精子行為隨即轉為過度活化運動。

利什科博士認為，理解溫度作用有助改進男性避孕和不孕治療。因CatSper僅存於精子，針對它不影響其他功能。新發現或指引新避孕方向，她解釋：「或許可以提早活化CatSper，耗盡精子能量，使其準備進入卵子時已無力。」此研究由BJC研究員基金（BJC Investigator fund）資助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中