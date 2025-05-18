卵子我來了！ 精子「溫感GPS」啟動超狂甩尾助受精

科學家新發現，體內高溫正是啟動精子努力突破卵子外層的關鍵衝刺「開關」。（法新社檔案照）

黃宜靜／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國華盛頓大學醫學院科學家在小鼠研究中發現，精子仰賴一個溫度敏感分子開關，啟動受精所需的「過度活化」運動。此成果揭示哺乳動物精子如何在較高溫的女性生殖道內成功受精，並為新型避孕及不孕治療帶來思路。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究指出，哺乳動物精子在比體溫略低的環境表現最佳。當進入高溫女性生殖道時，升溫會觸發精子內特定訊號，改變其游動方式。原本平穩前進的精子轉為猛烈擺動與扭轉，此高耗能運動是突破卵子外層的必要條件。

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研究團隊鑑定出所有哺乳動物精子均有的關鍵蛋白「CatSper」。當環境溫度達女性生殖道水平（約攝氏38度以上）時，此蛋白便啟動精子「過度活化」。成果已發表於《自然通訊》（Nature Communications）。

該校教授波利娜·利什科（Polina Lishko, PhD）表示：「精子過度活化對成功受精至關重要。我們的研究鑑定出精子中一個受溫度調控的開關，能在需要時精準啟動。」

過去認為CatSper通道主要由pH值及黃體酮活化，但此理論不完全適用多數哺乳動物。溫度因此成關鍵。哺乳動物演化出巧妙機制維持雄性生殖器官低溫，如海豚利用背鰭、大象利用耳朵冷卻血液。人類則將睪丸置於體外。缺乏此類降溫機制的動物如鳥類，其精子無CatSper蛋白。

利什科團隊運用微米級技術觀察到，精子周遭溫度逾攝氏38度時，CatSper活化電荷模式出現明顯尖峰，精子行為隨即轉為過度活化運動。

利什科博士認為，理解溫度作用有助改進男性避孕和不孕治療。因CatSper僅存於精子，針對它不影響其他功能。新發現或指引新避孕方向，她解釋：「或許可以提早活化CatSper，耗盡精子能量，使其準備進入卵子時已無力。」此研究由BJC研究員基金（BJC Investigator fund）資助。

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