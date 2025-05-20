健康網》降血壓消腫必「鉀」9水果！ 它擊敗香蕉奪冠

營養師指出，每1根香蕉，約含有368毫克鉀離子；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天吃得不多、也努力運動，但就是瘦不下來、整天覺得腫脹？小心可能是「水腫型肥胖」。營養師李婉萍在臉書指出，可能是吃太多鈉，卻忽略鉀，害你浮腫，還可能讓血壓升高，因此分享9款富含鉀離子的水果，以100公克來看，常聽到的高鉀水果香蕉僅排第5，冠軍竟是黑棗，飯後適量吃，助消化，又能去腫，讓瘦身事半功倍！

重口味鈉攝取爆表 排鈉助代謝靠鉀

李婉萍說明，外食、調味重口味，容易讓鈉含量爆表。鈉太多不只害浮腫，還可能讓血壓升高！因此想排鈉、消水腫、加速代謝，一定要補充「鉀離子」來平衡，因此整理9款富含鉀的水果，能降血壓、消水腫，適合飯後適量吃。

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從下圖可知，以100克水果來看，黑棗約20顆，鉀含量位居第1，高達600毫克；其次則是榴槤，吃約1/9顆便能吃進459毫克的鉀離子；釋迦則位居第3，吃約1/3顆，攝取390毫克的鉀離子；酪梨位居第4，每3/4顆就有385毫克；常聽到的高鉀水果—香蕉也是榜上有名，位居第5，1根香蕉可吃進368毫克。

營養師點名9款高鉀水果，排鈉消水腫。（圖取自李婉萍臉書專頁）

有效吸收鉀離子 減少烹調是關鍵

李婉萍表示，想有效吸收鉀離子，建議減少烹調方式，像高鉀蔬菜會經過料理過程，一定會比水果容易流失鉀離子；相對地，高鉀水果除了單吃，還能做成飲品，如香蕉牛奶、火龍果牛奶、草莓牛奶，晚餐後來1杯幫助消化，或是打成精力湯或綠拿鐵，當成大餐後的下一餐代餐，甚至是當成隔天的減肥早餐都很適合！

李婉萍推薦2種的綠拿鐵配方，包括：將菠菜、青花菜、奇異果及香蕉一同打成汁飲用，或是將青江菜、酪梨、香瓜混和成飲品，都有助於消水腫、降血壓。

營養師指出，20顆黑棗含有高達600毫克鉀離子；示意圖。（資料照）

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