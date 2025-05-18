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健康網》清爽入魂夏日料理！ 農業部教做「蘆筍百合炒蝦仁」

2025/05/18 11:48

農業部分享夏日清爽食譜「蘆筍百合炒蝦仁」；示意圖。（資料照）

農業部分享夏日清爽食譜「蘆筍百合炒蝦仁」；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，正是品嘗蘆筍好時節，素有「蔬菜中的綠寶石」之美譽的它，甘甜可口，不論快炒、涼拌、煮湯都非常合適。農業部在臉書專頁發影片分享1道料理「蘆筍百合炒蝦仁」，不僅清爽不油膩，還兼具營養美味，超適合夏季享用。

食材

準備蘆筍200克、百合50克、蝦仁100克、米酒1匙，以及少許彩椒片、蒜蓉食材。調味料上，需準備香油、鹽、糖及白胡椒粉少許。

料理4步驟

1.蘆筍去皮、切段備用。

2.煮1鍋滾水，先將蘆筍、百合、蝦仁、彩椒片一起汆燙後，撈起備用。

3.鍋中加入少許香油爆香蒜蓉，再加入汆燙好的食材後，嗆入米酒拌炒。

4.最後再加入調味料鹽、糖、白胡椒粉拌炒均勻，即可享用。

農業部表示，每年3月下旬至11月是蘆筍產季，冬季則仰賴溫室生產。含水量高的蘆筍，營養價值也很高，有豐富的葉酸、蛋白質、維生素A、維生素C、維生素B1、膳食纖維及鉀、鋅等微量元素，且鈉含量及熱量都很低，不含脂肪和膽固醇，是夏日涼拌入菜的好食材。

除了常見的綠蘆筍外，農業部指出，蘆筍因「採收時間」不同，會有不同顏色。像白色是未冒出土壤就被採收的品種；綠色及紫色則是冒出地面後，受日照影響而變色。

農業部列出白、綠、紫蘆筍顏色差異原因。（圖取自農業部臉書）

農業部列出白、綠、紫蘆筍顏色差異原因。（圖取自農業部臉書）

至於怎麼挑選新鮮綠蘆筍，農業部列出須注意的4個地方：

●看切口：切口為鮮綠色，表示品質優良。

●看筍尖：筍尖越飽滿，越新鮮。

●看鱗片：莖部鱗片較貼合，品質較佳。

●看莖部：嫩莖飽滿有光澤，表皮顏色鮮艷，無皺縮為佳。

最後，農業部提醒，想好好保存蘆筍，要注意2點，首先，用沾濕的紙巾包覆蘆筍基部，再來，將其裝進保鮮袋，隔絕空氣後冷藏。另外，蘆筍擺放時盡量別橫放，避免筍尖繼續生長。

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