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手一動頭就暈！48歲婦罹患罕見「竊血症」

2025/05/17 22:11

員榮醫院心臟外科賴金湖主任解說，「鎖骨下動脈竊血症候群」原因及治療方式。（員榮醫院提供）

員榮醫院心臟外科賴金湖主任解說，「鎖骨下動脈竊血症候群」原因及治療方式。（員榮醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化48歲呂姓女子長年飽受頭暈困擾，每次左手活動過多，症狀就更明顯，但她以為是因長期洗腎帶來的副作用，直到因洗腎血流不足才求診，而且有兩手血壓相差超過30毫米汞柱（mmHg） 的狀況，一查才發現是罹患罕見的「鎖骨下動脈竊血症候群」，最後經導管手術打通血管後，困擾多年的頭暈終於獲得改善。

員榮醫院心臟外科主任賴金湖表示，呂女曾因頭暈求診，但一直查不出原因，又因洗腎多年，誤以為是洗腎後遺症，也就不理會，呂女洗腎時需要在左側上臂使用人工血管，常有洗腎血流不足情況，想起呂女常反應「左手一抬高就容易頭暈」，覺得異常，馬上為她量左右手血壓，竟發現兩手血壓差距竟超過30毫米汞柱（mmHg） 。

賴金湖說，呂女經過安排血管攝影檢查，結果顯示她左側鎖骨下動脈幾乎完全阻塞，才導致手部血流不足。賴金湖進一步指出，人體脊椎動脈原本是供應腦部血流，但當鎖骨下動脈堵住時，身體為了維持左手血液循環，會反過來從脊椎動脈「借血」，導致腦部供血變少，因此引發頭暈、頭痛狀況，這就是「鎖骨下動脈竊血症候群」。

賴金湖說，呂女在確認診斷後採用微創導管手術，終於將堵住的血管打通，觀察數日，目前血流恢復正常，連帶脊椎動脈的血流也順暢，頭暈明顯減輕，洗腎血流也提升，生活品質也大幅改善。

賴金湖提醒，這類症狀並不容易被發現，尤其是年長或洗腎病人，若習慣只量單手血壓，常會忽略問題。他建議民眾平時應「雙手都量」，若發現血壓差異超過20毫米汞柱（mmHg） ，甚至合併有頭暈、手麻、手無力等症狀，就可能與動脈阻塞有關，應及早就醫檢查，避免長期腦部供血不足帶來更嚴重後果。

X光片顯示，呂姓婦人左側鎖骨下動脈幾乎完全阻塞，導致手部血流不足，（紅圈處）。（員榮醫院提供）

X光片顯示，呂姓婦人左側鎖骨下動脈幾乎完全阻塞，導致手部血流不足，（紅圈處）。（員榮醫院提供）

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