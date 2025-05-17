健康網》產後憂鬱好苦惱 食藥署：現代醫學來幫忙

食藥署表示，在現代醫學的協助下，產後憂鬱症是可被有效治療的，若經醫師評估後認為需搭配藥品治療，則可使用常見的抗憂鬱藥品；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嬰兒出生後，部分產後婦女可能出現情緒低落、易哭，甚至提不起勁的情形。若這些情緒持續超過兩週，可能是產後憂鬱症的徵兆。食藥署表示，在現代醫學的協助下，產後憂鬱症是可被有效治療的，若經醫師評估後認為需搭配藥品治療，則可使用常見的抗憂鬱藥品，包括：選擇性血清素再吸收抑制劑、血清素與正腎上腺素再吸收抑制劑、其他非典型抗憂鬱劑。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文指出，情緒低落並非母親的錯，透過適當的醫療介入，能幫助母親重新找回笑容與生活動力。輕度至中度的產後憂鬱症，治療可從「心理治療」與「抗憂鬱藥品」兩大方向著手。哺乳中的媽媽若不希望寶寶接觸到藥品成分，可考慮接受心理治療，由專業人員協助釐清負面思維，並聚焦於人際衝突與角色轉變所引發的情緒困擾。

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食藥署提到，美國食品藥物管理局（FDA）已核准用於治療產後憂鬱的新型藥品（如：brexanolone、zuranolone），此類藥品係透過調節大腦中的GABA受體來改善憂鬱情緒。未來若在台灣獲准使用，將為產後憂鬱的治療提供更多選擇。

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