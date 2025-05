站起來救大腦！ 研究：久坐恐增失智風險 運動也難抵銷

阿茲海默症患者的腦部影像。(路透檔案照)

〔編譯管淑平/綜合報導〕一份近日發表的研究報告,再度為久坐不動的生活型態與失智風險提供佐證。研究指出,長時間坐著不動的生活型態,與認知功能退化,以及腦部和阿茲海默症風險有關部位的萎縮,存有顯著關聯性,而且不論平時運動量多少,都有這樣的影響。也就是說,久坐不動是阿茲海默症的獨立風險因子。

美國范德比大學醫學中心神經學教授傑佛森(Angela Jefferson),和匹茲堡大學神經學助理教授高尼亞(Marissa Gogniat)合作的這份研究,13日在《阿茲海默症與失智症期刊(Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association)》發表。傑佛森說,「我們的研究呈現出,減少坐著的時間,可能是預防神經退化、進而認知功能衰退的一種前景可期方式」。

根據研究團隊新聞稿和英國《獨立報》報導,這份研究分析404名50歲以上成年人,久坐行為與神經退化的關聯。研究要求受試者配戴可追蹤其身體活動狀況的手錶,精確紀錄其每週動、靜時間,並掃描受試者腦部,評估其認知功能表現。研究總共追蹤了7年,之後比對、分析受試者動靜時間與認知表現、腦部影像資料。

結果發現,即使受試者平時有運動習慣,若整體而言生活中久坐時間較久,仍會增加認知衰退及腦部退化的風險。這種關聯性在有APOE-e4等位基因(APOE-e4 allele)的人身上更明顯,該基因已知為阿茲海默症遺傳風險因子。

2023年在《美國醫學會期刊(JAMA)》發表的一份研究指出,60歲以上的人,若每天有10小時以上時間久坐不動,失智風險較高。最新這份研究,進一步支持久坐不動對罹患阿茲海默症風險的影響。

高尼亞表示,「要降低阿茲海默症風險,不只是每天運動一次,就算你每天都有運動,盡可能減少坐著的時間,仍能降低罹患阿茲海默症的可能性」。傑佛森說,這份研究凸顯,減少坐著的時間的重要性,尤其是阿茲海默症高遺傳風險的年長者,「一整天中不時站起來活動一下,增加活動時間,攸關我們的大腦健康」。

