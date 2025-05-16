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健康 > 心理精神

站起來救大腦！ 研究：久坐恐增失智風險 運動也難抵銷

2025/05/16 19:56

阿茲海默症患者的腦部影像。（路透檔案照）

阿茲海默症患者的腦部影像。（路透檔案照）

羅碧／核稿編輯

〔編譯管淑平／綜合報導〕一份近日發表的研究報告，再度為久坐不動的生活型態與失智風險提供佐證。研究指出，長時間坐著不動的生活型態，與認知功能退化，以及腦部和阿茲海默症風險有關部位的萎縮，存有顯著關聯性，而且不論平時運動量多少，都有這樣的影響。也就是說，久坐不動是阿茲海默症的獨立風險因子。

美國范德比大學醫學中心神經學教授傑佛森（Angela Jefferson），和匹茲堡大學神經學助理教授高尼亞（Marissa Gogniat）合作的這份研究，13日在《阿茲海默症與失智症期刊（Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association）》發表。傑佛森說，「我們的研究呈現出，減少坐著的時間，可能是預防神經退化、進而認知功能衰退的一種前景可期方式」。

根據研究團隊新聞稿和英國《獨立報》報導，這份研究分析404名50歲以上成年人，久坐行為與神經退化的關聯。研究要求受試者配戴可追蹤其身體活動狀況的手錶，精確紀錄其每週動、靜時間，並掃描受試者腦部，評估其認知功能表現。研究總共追蹤了7年，之後比對、分析受試者動靜時間與認知表現、腦部影像資料。

結果發現，即使受試者平時有運動習慣，若整體而言生活中久坐時間較久，仍會增加認知衰退及腦部退化的風險。這種關聯性在有APOE-e4等位基因（APOE-e4 allele）的人身上更明顯，該基因已知為阿茲海默症遺傳風險因子。

2023年在《美國醫學會期刊（JAMA）》發表的一份研究指出，60歲以上的人，若每天有10小時以上時間久坐不動，失智風險較高。最新這份研究，進一步支持久坐不動對罹患阿茲海默症風險的影響。

高尼亞表示，「要降低阿茲海默症風險，不只是每天運動一次，就算你每天都有運動，盡可能減少坐著的時間，仍能降低罹患阿茲海默症的可能性」。傑佛森說，這份研究凸顯，減少坐著的時間的重要性，尤其是阿茲海默症高遺傳風險的年長者，「一整天中不時站起來活動一下，增加活動時間，攸關我們的大腦健康」。

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