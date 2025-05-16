新北表揚長照卓越楷模 12年照服員山林照顧80位長者

來自烏來、深耕長照12年的照服員斗佈（右）獲第二屆長照卓越獎的個人菁英獎。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應高齡化社會的挑戰，新北市政府衛生局今（16）日於彭園新板館舉行「第二屆長照卓越獎頒獎典禮」。此次共頒發團體卓越獎、個人菁英獎、長照服務貢獻獎及熱心服務獎等4大類獎項，計表揚19位優秀長照人員與11家績優長照機構。其中，來自烏來、深耕長照12年的照服員斗佈獲個人菁英獎，以實際行動展現長照工作者的溫暖與堅持，成為現場最動人的焦點。

67歲的斗佈投入長照工作逾12年，長期服務深山部落，至今已照顧超過80位長者。她從照顧母親的經驗中體悟到照顧不只是工作，更承載族人間的互助精神與文化傳承。即使無交通工具，仍無懼風雨穿梭山區，只為守護長者生活。

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斗佈也回憶一段感人的經歷說，曾照顧一位無法如廁、無法洗澡的長者，因熱水器多年損壞，導致寒冬中長期無法洗澡，生活環境也堆滿雜物。她不忍其孤苦生活，主動聯繫社區、教會等在地資源，協調提供免費湯屋，讓長者每週能安心沐浴，也重拾尊嚴與社會連結。也時常有人問「這樣不會很辛苦？」但她認為「想到還有更需要的長者與族人等著她、需要她，我就覺得一切值得。」

另一位榮獲「長照服務貢獻獎」的台北慈濟醫院副主任李孟蓉投入護理與長照工作逾42年，長期推動醫療與長照整合。自2018年起，她與團隊積極導入出院準備制度，整合醫療資源與長照服務，推動「出院轉銜長照制度」及「社區整合型長照中心」，至今已服務超過7000人。

李孟蓉說，有次遇到年邁的奶奶長期照顧失能夫婿，面臨身心俱疲的崩潰邊緣，她主動陪伴處理情緒與心理關懷，並因發現奶奶喜歡音樂與唱歌，協助其重拾信心與生活希望。「真正的照顧，不只是照料身體，更是陪伴他們找回與家人牽繫的日常。」

台北慈濟醫院副主任李孟蓉（右）榮獲「長照服務貢獻獎」。（記者羅國嘉攝）

侯友宜今天親自頒發獎項，感謝第一線長照人員的無私奉獻與專業精神。侯友宜表示，新北65歲以上老年人口已突破77萬人，占總人口約19.3％，未來將突破20％，長照需求日益升高，市府致力推動「在地安養」政策，從硬體設施到整合照顧體系全面布局，因此宣布將於明年成立「長照處」，整合長照資源，提升行政效能與照護品質。「長照不能只靠政府，要結合更多有心人與團體一起來努力。」

衛生局長陳潤秋指出，新北目前已培訓逾1萬4000名長照人員，設立近千家特約服務單位，持續推動在地化、專業化的長照服務，並強化社區與居家照顧網絡，實踐「安居樂業、在地老化」的政策願景。

陳潤秋也提醒市民，如家中有失能或失智長者需申請長照服務，可撥打免費長照專線「1966」，將由新北市長期照顧管理中心專人提供協助與評估，為家庭爭取最合適的照護資源。

新北市長侯友宜（前排左3）、衛生局長陳潤秋（前排左2）等人出席「第二屆長照卓越獎頒獎典禮」。（記者羅國嘉攝）

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