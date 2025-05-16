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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》迎戰考季有秘方！ 中醫推「1飲品」增強記憶+補腦

2025/05/16 14:07

中醫師指出，考季來臨，考生除用功念書外，推薦日常飲用紅藜、天麻等6種藥材沖泡的茶飲，有助增強記憶、補腦益智；情境照。（圖取自freepik）

中醫師指出，考季來臨，考生除用功念書外，推薦日常飲用紅藜、天麻等6種藥材沖泡的茶飲，有助增強記憶、補腦益智；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國中會考將在週六（17日）登場，考季來臨，專注力與體力對考生來說至關重要。上祐中醫診所黃上邦院長提醒，面對緊湊的考試節奏，除用功念書，考生更應從日常飲食著手，才能讓頭腦清晰、壓力降低。推薦家長可準備紅藜、天麻、地骨皮、桂花、青蒿、遠志等藥材沖泡茶飲，為考生適時補充元氣，也能增強記憶、補腦益智。

黃上邦於臉書「上祐中醫診所Best-blessing」發文指出，早餐是一天專注力的關鍵，建議考生們攝取富含優質澱粉與蛋白質的食物，有助穩定血糖、提升注意力，避免精神渙散。推薦挑選烤地瓜、全麥饅頭、紅藜餅乾等澱粉來源，搭配豆漿、水煮蛋、牛奶等蛋白質食品，加上補充深綠色蔬菜，可提供豐富維生素與礦物質。但應注意避免食用冰冷、油炸及高糖食物，以免腸胃不適或血糖波動影響學習。

草本茶提升專注力解疲勞

對於難以自行準備早餐的考生，黃上邦表示，便利商店的食品也是另一個選擇，只要挑選天然、簡單的食材，即可快速補充體力。此外，無論是晨讀、午間休憩或夜深人靜的衝刺時刻，推薦可適量飲用天然草本茶飲。家長可準備紅藜1g、天麻1g、地骨皮1.5g、桂花0.5g、青蒿1g、遠志1g等藥材，以500cc熱水沖泡，不僅能為處於備考階段的考生適時補充元氣，還能讓思考更清晰、學習更高效。

中醫師說，紅藜、天麻、地骨皮、桂花、青蒿、遠志6種藥材，具促進腦部循環、提升專注力等功效，沖泡飲用可讓考生高效學習。（圖取自上祐中醫診所臉書）

中醫師說，紅藜、天麻、地骨皮、桂花、青蒿、遠志6種藥材，具促進腦部循環、提升專注力等功效，沖泡飲用可讓考生高效學習。（圖取自上祐中醫診所臉書）

黃上邦提及，考前衝刺不僅靠努力，飲食也要吃對喝對；並指出以下6種藥材功效多，建議考生們日常沖泡飲用，有助在考場上發揮最好的狀態。

紅藜：富含膳食纖維，有助消化、調整體質之功效。

天麻：具補腦益智、促進腦部循環、增強記憶力之功效。

地骨皮：適合燥熱體質者，具有清熱涼血、生津止渴之效。

桂花：具有溫中散寒、促進消化、緩解胃部不適之功效。

青蒿：有清熱解暑、降火氣、舒緩疲勞之功效。

遠志：具寧心安神、提升專注力、改善睡眠品質之功效。

３穴位減壓、安神又醒腦

另，除中藥茶飲可促進腦部循環、舒緩疲勞、助消化、降火氣之外，黃上邦也推薦搭配以下３穴位按摩，有助快速提升專注力。

1.百會穴：位於頭頂正中心，兩耳連線之交會處；有安神、醒腦、明目之效。

2.太陽穴：位於兩側眼尾後方；可舒緩眼部疲勞、有助放鬆。

3.合谷穴：位於手背第1、2指中間凹陷處；可減緩壓力、舒緩緊張。

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