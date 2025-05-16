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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

牛奶加麩質 害孩子長不高？醫：不當禁食恐害發育

2025/05/16 10:21

牛奶含鈣、維生素B群，有助孩童骨骼與牙齒健康，不建議任意剔除。示意圖。（資料照）

牛奶含鈣、維生素B群，有助孩童骨骼與牙齒健康，不建議任意剔除。示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一則與孩童飲食相關的貼文近日在網路引發熱議，內容質疑牛奶與麩質對腸道健康及生長發育的影響，讓不少家長感到相當焦慮。對此，傑登醫師強調，對大多數健康兒童來說，麩質與牛奶不僅不是壞東西，反而是支持成長發育的重要營養來源。

傑登醫師15日於臉書發文解釋，麩質是全穀類中的天然蛋白質，含有豐富的膳食纖維、維生素B群、鐵與鋅，對於沒有乳糜瀉或麩質不耐症的孩童而言，是重要的營養來源。若沒有醫師診斷，家長不應擅自讓孩子採行無麩質飲食，以免造成鐵、鋅、鈣、鎂、葉酸等營養素攝取不足，甚至導致營養不良或肥胖。

至於牛奶中的A1型β-酪蛋白，其分解產物BCM-7被某些研究推測可能與腸道或神經功能有關，但目前大多仍停留在動物實驗與初步研究階段，人體研究結果不一致，無法證實與發炎或疾病有直接因果關係。傑登醫師指出，若孩子對牛奶無明顯不適，就可繼續飲用，沒必要刻意改喝A2牛奶或避開乳製品。

傑登醫師提醒，無論麩質還是乳品，只有極少數孩子因特殊體質不耐需要避免，對多數健康兒童而言，不當限制反而可能影響發育。家長若對飲食有疑慮，應諮詢醫師或營養師，而非輕信網路流言。

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