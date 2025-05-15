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健康 > 心理精神

季節轉換+政治焦慮 精神科門診就醫者增

2025/05/15 21:40

許景琦醫師表示，季節轉換及政治焦慮，近來精神科就醫民眾多2成。（許景琦醫師提供）

許景琦醫師表示，季節轉換及政治焦慮，近來精神科就醫民眾多2成。（許景琦醫師提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕藍綠發起罷免，近日檢調追查全台死亡、偽冒罷免連署案，加上季節轉換，精神科醫師發現因情緒問題就醫病人多2成，甚至有政黨支持者焦慮到出現解離症狀，自述覺得靈魂出竅看到自己。

台中維新醫院院長、精神科醫師許景琦表示，近一個月來精神科患者就醫驟增2成，除了春夏交替、氣候不穩所致，不少民眾感受朝野對立，看到立委違法亂政，藍綠立委被罷免，引發情緒問題，甚至出現解離症狀。

許景琦說，印象最深刻是有患者原本就有解離症，最近來看診，又跟他表示，「我看到另一個我從身體脫離而出…」從言行舉止上看來，對於現在的政治氛圍感到十分焦慮，經給予高劑量抗焦慮藥物治療，並叮嚀他少看新聞和政論節目，病況才稍有好轉。

許景琦表示，工商社會緊張壓力跟複雜的環境造成民眾愈來愈多有情緒問題，他創立維新醫院，為精神專治醫院，收治精神病患除急性期強制就醫，更協助後續精神復健，並堅持以健保給付，嘉惠有需要的精神患者。

他也說，該院急性病床40床、慢性病床160床，一直都是滿載，最近，因病患驟增2成，更是一床難求。他指出，社會不確定因素會造成病患更大壓力，一旦出現發作變頻繁，或睡不好、吃不下等症狀，應盡早就醫專業醫師並接受治療。

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