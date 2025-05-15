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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》辨別資訊真假 家長必學3招實用技巧

2025/05/15 21:38

《JAMA Pediatrics》傳授家長3招實用技巧：選擇可靠消息來源、確認資料來源、查看作者背景，在資訊爆炸的時代，協助家長幫孩子過濾正確消息；情境照。（圖取自freepik）

《JAMA Pediatrics》傳授家長3招實用技巧：選擇可靠消息來源、確認資料來源、查看作者背景，在資訊爆炸的時代，協助家長幫孩子過濾正確消息；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕手機、平板等行動裝置讓資訊變得容易取得，但真假對錯難分辨，尤其在AI技術快速發展、資訊爆炸的時代，涉世未深的孩子才剛學會上網，還沒有辨別資訊的能力，這時家長把關很十分重要。台北愛群兒童成長診所陳如瑩分享上個月《JAMA Pediatrics》傳授家長3招實用技巧：選擇可靠消息來源、確認資料來源、查看作者背景。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文表示，她身為兒科醫師和3個孩子的媽，覺得「分辨網路資訊真偽」是今日孩子們和家長都非常需要學會的技能。家長若能先具備這些基本素養，不僅能在日常中陪伴孩子一起練習判斷與思考，也能從小為孩子從小打下基礎，培養孩子們成為能獨立分辨資訊真偽的理性思辨者。

錯誤資訊或假消息

陳如瑩提到，在3C產品普及的年代，孩子們可以輕鬆搜尋各種知識，但這些資訊不見得都正確。網路上的錯誤訊息主要分成兩種。錯誤資訊為非故意散播的錯誤知識，例如未經查證的健康偏方；假消息則是刻意誤導、造假，例如陰謀論、疫苗謠言等。

陳如瑩說，孩子在網路上無意間接觸這些內容，可能對健康或觀念造成誤導，因此，提升媒體素養就變得非常重要。媒體素養指的是分辨資訊真偽的能力，幫助我們判斷哪些資訊值得相信。不只是為了防止假新聞，更是讓孩子成為一位獨立思考的資訊使用者。

3實用技巧辨別消息真假

●選擇可靠來源：優先查閱官方單位、醫療機構或大學網站（網址結尾通常是.gov、.org、.edu），避免只依賴商業網站（.com），因為內容可能帶有偏見或商業目的。

●確認資料來源：好的文章會附上參考資料。若資訊來自知名醫學期刊或經過專家審查，可信度就會更高。

●查看作者背景：專業的健康文章應由該領域的專家撰寫，例如醫師寫醫療議題。

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