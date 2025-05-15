外科手術救命凝膠 健保調高給付價6月生效

泰爾茂外科封合凝膠。（取自泰爾茂官網）

〔記者林惠琴／台北報導〕用於封合重大心臟手術等出血部位的外科封合凝膠，部分規格因為廠商反映健保給付價格太低，可能停止供貨，引發醫界憂心，針對2家業者向健保署提出申覆，健保署今（15日）開會討論決議，有疑慮的2ml（毫升）與5ml規格產品，將依照廠商建議價核價，預計6月生效。

台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中日前在臉書發文指出，2022年才在台灣上市的泰爾茂外科封合凝膠，5月1日起，「大概病人就用不到了」，因為健保用一個令人震驚的低價，造成廠商停止供貨。

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諶大中解釋，主動脈剝離及主動脈瘤的外科手術，是非常困難且高風險的手術。其中重要原因之一，是即便非常精細地縫合，血管吻合口也常常會很容易出血。近年有了幾種外科手術凝膠，塗抹在接合處，可減少針孔出血，才讓主動脈手術不那麼讓人聞風喪膽。

康寧醫院心血管外科醫師吳欣岱當時也指出，這個凝膠可以減少出血，是能救命的，很好用。如果是她要接受手術，會希望台灣有得用。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，5月1日起將原由民眾自費使用的手術封合劑，針對用於A型急性主動脈剝離術、主動脈根部手術等急性心血管手術，健保給付每次手術使用1組，但因為部分廠商對於健保核價有疑義提出申覆，進而於今日健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部份進行討論。

黃育文指出，現行健保支付臨床常用的4ml規格為23662點（每點約0.9元），廠商並無疑慮，但2ml及5ml規格分別以11831點、29577點支付，則是有2家業者提出申覆，認為不同規格的材質、成本不同，不宜直接以4ml規格換算其他規格價錢。

黃育文說明，今日會議討論依照公立醫院與醫學中心採購價中位數，再以浮動點值計算給付，最後核定泰爾茂、埃默高、百特等3家業者相同功能的手術封合劑健保給付價都一致，其中2ml規格調高為18000點、5ml規格為32000點，也是廠商建議價。

黃育文指出，新價預計6月1日起生效，健保1年新增財務衝擊約3080萬元，預估1400名病人受惠。

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