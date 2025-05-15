夜尿、殘尿、尿不出可能是攝護腺肥大 新療法救回性功能

胡如娟醫師指攝護腺肥大是攝護腺組織逐漸增生壓迫尿道，導致排尿困難、尿流減弱、頻尿及夜尿等症狀，嚴重影響日常生活。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕50歲的范先生在20年前確診罹患早發型攝護腺肥大，是膀胱頸狹窄的結構問題；用藥效果不佳，長年頻尿、夜尿、殘尿，又尿不出來，症狀隨年齡加重，還合併慢性發炎，也影響爬杆搶修工作；但擔心傳統電燒刮除或雷射手術影響性功能，不敢積極治療，非常痛苦。去（2024）年接受新型攝護腺拉開微創手術後，終於擺脫排尿困難，也不用依賴藥物，終於可以好好工作、生活。

台中榮總泌尿醫學部醫師胡如娟指出，攝護腺肥大原因是40歲以上男性常見的健康問題，隨年齡增長，攝護腺組織逐漸增生壓迫尿道，導致排尿困難、尿流減弱、頻尿及夜尿等症狀，嚴重影響日常生活，50歲以上有3成罹患，70歲以上則有7至8成罹病。

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攝護腺肥大目前第一線標準治療以口服藥物為主，但副作用包括逆行性射精和勃起功能障礙，傳統攝護腺刮除手術則出血多、恢復期長，術後需長時間留置尿管；雷射手術可降低出血量及縮短尿管放置時間，但需半身或全身麻醉，且兩者術後出現逆行性射精的風險逾7成，種種限制，讓不少患者對手術望而卻步。

李建儀、胡如娟醫師指攝護腺肥大是男性常見的健康問題。（記者蔡淑媛攝）

胡如娟表示，隨著醫療技術進步，攝護腺肥大治療已邁入微創手術的新時代，現在有攝護腺拉開手術，透過特製的鎳鈦合金束帶，在內視鏡輔助下，將肥大的攝護腺組織如窗簾般向外拉開，有效解除尿道阻塞，手術時間僅需15至20分鐘，且可在局部麻醉下進行，對麻醉風險較高的患者更為友善，術後可當日出院或留院觀察一晚，排尿改善立即有感。

由於微創手術保留攝護腺組織，未來仍可能視排尿障礙程度再次手術，中榮總會為患者安排完整評估，包括3D攝護腺超音波、尿流速測試、攝護腺特異抗原（PSA）檢驗，必要時進行錄影尿動力學及膀胱鏡檢查，以確認攝護腺肥大的立體結構與膀胱功能，再與患者共同討論，量身訂製最適合的治療方案。

胡如娟提醒，若攝護腺肥大未及時妥善治療，可能導致膀胱纖維化、血尿、泌尿道感染、膀胱結石，甚至腎功能惡化，如有排尿困擾，應及早就醫評估。

台中榮總泌尿醫學部主任李建儀表示，台中榮總自2024年起已為近40位攝護腺肥大患者成功施行攝護腺拉開微創手術，患者平均年齡為64歲，手術過程幾乎不流血，也不影響術後勃起及射精功能，術後平均尿流速顯著提升4.5毫升/秒，超過6成患者從原本藥物治療效果不佳，進步到可完全停用藥物，排尿症狀及生活品質均大幅改善。

胡如娟醫師指，攝護腺拉開手術，透過特製的鎳鈦合金束帶，將肥大的攝護腺組織向外拉開，有效解除尿道阻塞。（記者蔡淑媛攝）

中榮院長副院長李政鴻（中），及李建儀、胡如娟醫師說明攝護腺拉開微創手術治療攝護腺肥大。（記者蔡淑媛攝）

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