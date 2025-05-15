7旬翁剩3牙長期難進食 All-on-4全口植牙幫他找回「幼齒」

自費做All-on-4全口植牙重建的七十二歲郭姓老翁笑說能享用美食很幸福，連做夢都會笑。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕72歲郭姓長輩全口僅剩3顆牙，還有嚴重的齒槽骨萎縮，無法穩定使用活動假牙，長期進食困難、影響生活品質。他求診新樓醫院牙科夫妻檔醫師，牙醫師檢視郭翁口腔與剩齒狀況，評估可做自費的「All-on-4全口植牙重建」，戴上全口臨時假牙後可開心享用美食。郭翁現身醫院笑說，牙齒變得像27歲般年輕，能輕鬆進食、覺得很幸福，做夢都會笑！

台灣邁入高齡社會，如何在年邁時維持良好生活品質，俗話說「能吃就是福」，良好咀嚼功能不僅能享受美食，更是促進消化、攝取營養及維持健康重要的一環。

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新樓醫院牙科醫師郭仕斌指出，研究顯示牙齒少於20顆的長輩，罹患失智症的風險明顯高於牙齒充足者。為此，世界衛生組織從2001年推廣「8020」計畫，提倡80歲以上的長者應有20顆自然牙，這目標雖不容易，但應該努力追求。

郭仕斌表示，隨著年齡增長，許多長者因牙周病導致牙齒脫落，無法維持正常咀嚼功能；齒槽骨的萎縮使活動假牙不穩或配戴時疼痛，讓長輩只能依賴軟食，嚴重影響消化和營養吸收。因為醫療科技進步，人工植牙成為傷失恆齒的第三套解決方案，標準的人工植牙像蓋房子，須有良好基礎才能支撐持久，但對高齡者來說，擁有足夠厚度和高度的齒槽骨是極具挑戰性的。

新樓醫院贋復假牙科醫師林宜穎（郭仕斌妻子）表示，All-on-4全口植牙重建技術與一般標準單顆植牙的技術不同是：All-on-4是運用植體的角度及深層顎骨結構，快速且穩定的人工植體置入，可立即裝配全口假牙，化解過去困難，尤其適合齒槽骨萎縮的病人。

這項技術不僅需要專業牙醫進行重建計畫及假牙製作，還需手術醫師在有限的骨結構中精準植入能穩定的人工植體，加上麻醉與各科支援，確保高齡病人能安全接受麻醉、手術及術後照護。

兩位醫師說，檢視拔除郭翁3顆有牙周病的剩牙後，2024年11月在郭翁上顎與下顎各植入6、4個植體，再把臨時全口假牙放到植體上，假牙放入後即可開始咀嚼吃美食，預計今（2025）年5月之後再幫郭翁裝上固定假牙，讓郭在有生之年能盡情享用美食、維持健康。

自費做All-on-4全口植牙重建的七十二歲郭姓老翁（左二）回到新樓醫院感謝幫他找回年輕牙齒的牙科夫妻檔醫師郭仕斌（右二）、林宜穎（右一）兩人。（記者王俊忠攝）

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