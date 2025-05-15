美國肥胖率飆破43％！ 營養師揭現代人變胖的「4大元凶」

營養師歸納出造成肥胖問題惡化的關鍵，主要來自四大因素，示意圖。（情境照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國2024年肥胖率攀升至43％，遠高於1960年代的13％。對此，營養師歸納出造成肥胖問題惡化的關鍵，主要來自四大因素：家庭開伙減少、超加工食品盛行、日常活動量不足，以及睡眠時間縮短。

《每日郵報》報導，根據最新統計，2024年美國肥胖率高達43％，遠高於1960年代的13％。營養師貝茲（Autumn Bates）指出，雖然現代人擁有更多健身資源和健康資訊，但整體卻比過去更容易發胖。她進一步分析，現代社會肥胖問題加劇，與四大生活習慣的改變密切相關。

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1.家庭烹飪減少

貝茲表示，雖然1960年代的飲食並非特別健康，但當時家庭開伙十分普遍，整體營養較為均衡。一餐通常會有蛋白質、蔬菜、穀類與乳製品，連小朋友帶去學校的便當也大多營養均衡。相較之下，現代人習慣外食或叫外送，糖分和脂肪攝取過多，蔬菜和蛋白質卻攝取不足，長期下來容易導致脂肪堆積、體重增加。

2.超加工食品盛行

她指出，超加工食品（UPFs）是導致肥胖率飆升的另一大主因。這類食品含有大量人工添加物與加工成分，不僅營養價值低，還容易讓人攝取過多熱量卻感受不到飽足感。研究發現，攝取超加工食品可能讓人每天多吃將近800大卡。如今美國人平均有約7成的飲食來自這類食品，對健康造成嚴重影響。

3.日常活動量減少

除了飲食習慣的改變，現代人的生活型態也讓日常活動量大幅減少。貝茲指出，1960年代不少人從事勞力工作，孩子們也習慣在戶外奔跑玩耍；但現在多數人長時間坐在電腦前，平常幾乎沒有活動量。雖然健身風氣興盛，但能持之以恆、規律運動的人仍是少數。這樣的久坐生活不僅讓身體代謝變慢，也進一步提高肥胖風險。

4.睡眠時間不足

貝茲指出，現代人平均只睡大約7小時，遠低於1960年代的8.5小時。她說，睡眠不足會讓飢餓素上升，導致人們特別想吃甜食或份量更大的餐點，同時也會讓身體代謝變慢。像是手機、電視和筆電這類科技產品，已成為現代人晚上入睡的主要干擾來源，讓失眠與拖延入睡的情況更加普遍。

她呼籲大家應該重新建立固定的就寢時間，找回規律又健康的生活作息。

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