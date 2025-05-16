健康網》木耳有2種！ 農糧署：「它」才是正港台灣味

農糧署分享，台灣常見木耳有毛木耳及黑木耳2種，前者為台灣主要栽培種類，後者多以進口乾品為主；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕木耳，是台灣人餐桌上常見的食材，富含營養素，對人體有諸多好處。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文介紹2款木耳品種，「毛木耳」為台灣主要栽培種類，又可再細分為適合炒食的「黑耳仔」及適合煮湯的「紅耳仔」；「黑木耳」則多以進口乾品為主，兩者是不同種的不同真菌。

木耳兄弟比一比

●毛木耳：背面有短絨毛，尺寸較大（10-15公分），背面密生柔軟短絨毛，質地較粗韌，口感有嚼勁，為臺灣主要栽培的種類，又可再分為適合炒食的「黑耳仔」及適合煮湯或火鍋料的「紅耳仔」，2者多以木屑太空包栽培，產地在中南部，盛產期在秋天和冬天，但隨著栽培技術的進步，一年四季都能採收。也是熱帶及亞熱帶地區較常食用的種類。

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●黑木耳：俗稱川耳，外觀較圓、尺寸較小（4-6公分），口感較軟嫩，為東北亞溫帶地區較常食用的種類。臺灣較少生產，多以進口乾品為主。

農糧署比較毛木耳及黑木耳的差異。（圖取自農糧署臉書）

農糧署補充，木耳營養豐富，可以入菜或做成甜品。它不僅熱量低，又能提供飽足感，加上具Q彈及黏稠口感的水溶性膳食纖維，含有豐富的多醣體、礦物質、蛋白質，因此又有「素中之葷、菜中之肉」的美名。由於天氣漸漸熱了起來，農糧署也分享「涼拌木耳」的食譜：

●材料：木耳180克，蒜頭、嫩薑、辣椒各10克、香菜少許。

●醬汁：醬油及蠔油各1.5大匙、糖1小匙、香油少許。

●料理3步驟：

1.將蒜頭、嫩薑、辣椒、香菜切碎備用。

2.木耳洗淨後，整朵燙熟，瀝乾放入保鮮盒，放置冰箱冰鎮。

3.最後將木耳取出切絲，和醬汁拌勻，即可享用。

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