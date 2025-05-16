限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》木耳有2種！ 農糧署：「它」才是正港台灣味
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕木耳，是台灣人餐桌上常見的食材，富含營養素，對人體有諸多好處。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文介紹2款木耳品種，「毛木耳」為台灣主要栽培種類，又可再細分為適合炒食的「黑耳仔」及適合煮湯的「紅耳仔」；「黑木耳」則多以進口乾品為主，兩者是不同種的不同真菌。
木耳兄弟比一比
●毛木耳：背面有短絨毛，尺寸較大（10-15公分），背面密生柔軟短絨毛，質地較粗韌，口感有嚼勁，為臺灣主要栽培的種類，又可再分為適合炒食的「黑耳仔」及適合煮湯或火鍋料的「紅耳仔」，2者多以木屑太空包栽培，產地在中南部，盛產期在秋天和冬天，但隨著栽培技術的進步，一年四季都能採收。也是熱帶及亞熱帶地區較常食用的種類。
請繼續往下閱讀...
●黑木耳：俗稱川耳，外觀較圓、尺寸較小（4-6公分），口感較軟嫩，為東北亞溫帶地區較常食用的種類。臺灣較少生產，多以進口乾品為主。
農糧署補充，木耳營養豐富，可以入菜或做成甜品。它不僅熱量低，又能提供飽足感，加上具Q彈及黏稠口感的水溶性膳食纖維，含有豐富的多醣體、礦物質、蛋白質，因此又有「素中之葷、菜中之肉」的美名。由於天氣漸漸熱了起來，農糧署也分享「涼拌木耳」的食譜：
●材料：木耳180克，蒜頭、嫩薑、辣椒各10克、香菜少許。
●醬汁：醬油及蠔油各1.5大匙、糖1小匙、香油少許。
●料理3步驟：
1.將蒜頭、嫩薑、辣椒、香菜切碎備用。
2.木耳洗淨後，整朵燙熟，瀝乾放入保鮮盒，放置冰箱冰鎮。
3.最後將木耳取出切絲，和醬汁拌勻，即可享用。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應