自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重容易爆氣？小心澱粉吃不夠

2025/05/15 15:35

醫師說，只要願意聽身體訊號，能量循環就會像潮汐一樣，帶走壓力、再送回活力；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師說，只要願意聽身體訊號，能量循環就會像潮汐一樣，帶走壓力、再送回活力；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近在減重嗎？是不是看什麼都不順眼，一下子嫌馬路上的機車吵，又或是想吼人！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健提醒，原因可能出在太久沒吃澱粉了，雖然低碳飲食具有穩血糖的優點，然而，長期沒有注意營養平衡，尤其是女性，情緒便容易抓狂。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」引述澳洲研究指出，吃碳水減重組比起低碳減重組而言，明顯不會憂鬱、焦慮、生氣，而且，敵意量表也出現顯著差異。

這項研究找來一群想要減重的男女，將他們分成兩組，一組幾乎不吃碳水，每天碳水只佔4%，連水果、地瓜等原型澱粉也不吃。另一組則吃正常的飲食，每天碳水46%。一年後，兩組減重的人體重皆變輕，都減少13公斤，事實上真相卻是，吃碳水的那組情緒愉快。不吃碳水的組別，後來心情變得焦慮、鬱悶，也更愛生氣。

長期極低碳水飲食，對情緒會有什麼問題？

1.內分泌，荷爾蒙是情緒的 DJ

●皮質醇：壓力荷爾蒙。當碳水太少時，身體會認為你在飢荒，導致皮質醇拉高，情緒容易緊繃又暴躁。

●T3甲狀腺素：新陳代謝的油門。長期低碳讓T3下降，讓人提不起勁。

●雌激素&黃體素：它們是女生週期守門員。能量與碳水不夠，會造成月經亂、停經，情緒像雲霄飛車暴衝。

2.腸道菌相，腸道是情緒主管

●短鏈脂肪酸（SCFA）變少：丁酸是腸壁的保護膜，與大腦的開心訊號。少了它，發炎和壞心情便產生。

●促炎菌增多：高脂＋低纖維時，某些產毒菌變多，如同丟「火種」進體內，容易不開心。

蕭捷健表示，傾聽身體的訊號，能量循環像潮汐一樣，帶走壓力後會再送回活力。他提供以下三個穩住情緒不易抓狂的減重建議：

碳水循環。平日維持「中常碳」，訓練日或壓力大時「高碳日」回補。

顧好腸道纖維&好油。低碳是為了平衡前一天的高碳，要吃大量葉菜、十字花科蔬菜、亞麻籽、海魚。

緩步調整。月經亂、心情長期低落時，先把碳水加回40-50%熱量試兩週。當覺得精神回來、體溫上升，就能保持好心情。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中