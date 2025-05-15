健康網》減重容易爆氣？小心澱粉吃不夠

醫師說，只要願意聽身體訊號，能量循環就會像潮汐一樣，帶走壓力、再送回活力；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近在減重嗎？是不是看什麼都不順眼，一下子嫌馬路上的機車吵，又或是想吼人！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健提醒，原因可能出在太久沒吃澱粉了，雖然低碳飲食具有穩血糖的優點，然而，長期沒有注意營養平衡，尤其是女性，情緒便容易抓狂。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」引述澳洲研究指出，吃碳水減重組比起低碳減重組而言，明顯不會憂鬱、焦慮、生氣，而且，敵意量表也出現顯著差異。

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這項研究找來一群想要減重的男女，將他們分成兩組，一組幾乎不吃碳水，每天碳水只佔4%，連水果、地瓜等原型澱粉也不吃。另一組則吃正常的飲食，每天碳水46%。一年後，兩組減重的人體重皆變輕，都減少13公斤，事實上真相卻是，吃碳水的那組情緒愉快。不吃碳水的組別，後來心情變得焦慮、鬱悶，也更愛生氣。

長期極低碳水飲食，對情緒會有什麼問題？

1.內分泌，荷爾蒙是情緒的 DJ

●皮質醇：壓力荷爾蒙。當碳水太少時，身體會認為你在飢荒，導致皮質醇拉高，情緒容易緊繃又暴躁。

●T3甲狀腺素：新陳代謝的油門。長期低碳讓T3下降，讓人提不起勁。

●雌激素&黃體素：它們是女生週期守門員。能量與碳水不夠，會造成月經亂、停經，情緒像雲霄飛車暴衝。

2.腸道菌相，腸道是情緒主管

●短鏈脂肪酸（SCFA）變少：丁酸是腸壁的保護膜，與大腦的開心訊號。少了它，發炎和壞心情便產生。

●促炎菌增多：高脂＋低纖維時，某些產毒菌變多，如同丟「火種」進體內，容易不開心。

蕭捷健表示，傾聽身體的訊號，能量循環像潮汐一樣，帶走壓力後會再送回活力。他提供以下三個穩住情緒不易抓狂的減重建議：

●碳水循環。平日維持「中常碳」，訓練日或壓力大時「高碳日」回補。

●顧好腸道纖維&好油。低碳是為了平衡前一天的高碳，要吃大量葉菜、十字花科蔬菜、亞麻籽、海魚。

●緩步調整。月經亂、心情長期低落時，先把碳水加回40-50%熱量試兩週。當覺得精神回來、體溫上升，就能保持好心情。

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