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健康 > 心理精神

健康網》學童預防「卡牌遊戲上癮」精神科醫3點提醒

2025/05/15 14:52

寶可夢衍生遊戲相當多，其中寶可夢卡牌遊戲頗受各年齡層歡迎。圖為手機遊戲「Pokemon GO」，示意圖。（資料照，記者羅沛德攝）

寶可夢衍生遊戲相當多，其中寶可夢卡牌遊戲頗受各年齡層歡迎。圖為手機遊戲「Pokemon GO」，示意圖。（資料照，記者羅沛德攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全世界有不少玩家與收藏家的「寶可夢卡牌」推出手機遊戲，即使無法收藏實體卡牌，仍可透過手機遊戲體驗。然與眾多手機遊戲相同，遊戲內購買與抽卡之行為，恐造成幼童行為成癮。弱勢同學都在玩，還會增加同儕壓力這項變因。可愛的寶可夢固然能夠幫孩子搭起與同學的友誼橋樑，不過若開始花錢抽卡，家長就需要格外重視。

精神科醫師廖泊喬在粉專「喬喬看癮科學。廖泊喬」分享，最近台灣家長圈熱議「寶可夢抽卡」對孩子的影響。作為成癮科醫師，發現這已經不只是遊戲，而是結合了「行為成癮」與「同儕壓力」的有趣，但需要留意的現象。

為什麼抽卡這麼讓人著迷？廖泊喬說明：

●隨機獎勵的魔力：大腦在期待稀有卡時會分泌快樂的多巴胺，這種「不確定性」反而讓人更想一直抽。小朋友的自制力還在發展中，更容易陷入「再抽一次」的循環。

●同學間的比較壓力：「我抽到超強寶可夢了耶！」聽到同學這樣炫耀，孩子很容易產生「我也要有」的FOMO（錯失恐懼症）心理，甚至偷偷用零用錢或犧牲讀書時間來抽卡。家長可以這樣引導孩子。

同時想要預防成癮，廖泊喬提出3點建議。

●設定「抽卡零用金」：和孩子約定每週的抽卡預算（例如50元），用記帳本記錄花費。這能培養「延遲滿足」的能力，避免衝動消費。

●轉移比較的焦點：鼓勵孩子用「對戰策略」取代「卡片稀有度」當話題，例如舉辦家庭寶可夢桌遊賽，強調「技巧比運氣更重要」。

●留意成癮警訊：如果孩子出現「沒抽到卡就大崩潰」、「偷錢買卡包」等行為，可能是成癮前兆，就是要尋求專業的時機。

最後廖泊喬也提出反思：日本早在2022年就通過「景品表示法」，要求手遊必須公開抽卡機率！台灣也可以思考將「成癮性評估」納入遊戲分級。與其完全禁止，不如教孩子理解「機率」和「風險管理」，或許才是數位時代必備的生存技能。

廖泊喬總結，寶可夢抽卡本身不是壞事，但如何讓孩子在遊戲中學習「自制力」和「理性消費」，才是我們要一起努力的目標。需要時可能要尋求專業協助。

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